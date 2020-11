Μολδαβία: Ο Πούτιν έσπευσε να συγχαρεί τη Μάγια της Ευρώπης

Ως γνωστόν, η Μάγια Σάντου, πολιτικός με έντονο φιλοευρωπαϊκό προφίλ, κατάφερε να γίνει πρόεδρος στην άλλοτε σοβιετική δημοκρατία των Βαλκανίων αφού επικράτησε τού ρωσόφιλου αντιπάλου της, με μεγάλη άνεση κιόλας χάρη στις ψήφους των αποδήμων.

Η δεύτερη επιτυχία, η μετεκλογική, για τη 48χρονη Μάγια ήρθε όλως παραδόξως από τη… Μόσχα, αφού ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έσπευσε να τη συγχαρεί, παρά το γεγονός ότι ο αντίπαλός της και «βαμμένος» ρωσόφιλος, ο Ιγκόρ Ντόντον, αμφισβητεί το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα, αν και η ήττα του είναι ξεκάθαρη (57,7% των ψήφων πήρε η Σάντου, 42,3% αυτός).

Για καλύτερη αξιολόγηση της παραπάνω ρωσικής χειρονομίας, που μεταφράζεται σε αναγνώριση της αξίας της Σάντου (αλλά και σε σεβασμό όσων εκπροσωπεί), να θυμίσουμε ότι το Κρεμλίνο ακόμη δεν έχει αναγνωρίσει την επικράτηση του Τζο Μπάιντεν στις ΗΠΑ…

Και η ίδια η Σάντου, πάντως, επιθυμεί να διατηρεί με τους Ρώσους καλές σχέσεις. Αμέσως μετά την ανακοίνωση των οριστικών εκλογικών αποτελεσμάτων δήλωσε: «Πρέπει να αναπτυχθούν οι σχέσεις μας με τη Μόσχα. Σκοπεύω να ακολουθήσω μια ισορροπημένη εξωτερική πολιτική και έναν ρεαλιστικό διάλογο με όλες τις χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας», όπως έγραψε η Corriere della Sera.

Αν ήταν έκπληξη η άμεση αναγνώριση του εκλογικού αποτελέσματος από το Κρεμλίνο, δεν ισχύει το ίδιο και για τα εκ δυσμών συγχαρητήρια. Στο Κισινάου, μέσω Twitter, πρώτος απ’ όλο το δυτικό πολιτικό προσωπικό, συνεχάρη τη Σάντου ο ιταλός σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι.

Congratulations @sandumaiamd! The people of Moldova sent a powerful signal for a closer relationship with the EU and a better future for all. Fighting corruption and defending the rule of law is the right way to achieve this. The @Europarl_EN stands by your side! pic.twitter.com/q487BIArW6

— David Sassoli (@EP_President) November 16, 2020