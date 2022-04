Μεγάλη νίκη Μακρόν έδειξαν τα exit polls

Hταν η δωδεκάτη προεδρική εκλογή της Πέμπτης Δημοκρατίας της Γαλλίας. Και ο γαλλικός λαός ψήφισε: Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Ipsos, αμέσως με το που έκλεισαν οι κάλπες, ο Εμανουέλ Μακρόν παίρνει το 58,2% και η Μαρίν Λεπέν το 41,8%.

Πρόκειται για μια μεγάλη νίκη του προέδρου της Γαλλίας — μικρότερη μεν σε σχέση με το 66%-34% του 2017, αλλά εμφατική, μεγαλύτερη από αυτή που έδειχναν οι δημοσκοπήσεις. Ο Μακρόν κατάφερε να συσπειρώσει επιτυχώς τους γάλλους ψηφοφόρους απέναντι στην Ακροδεξιά, η οποία, στο πρόσωπο της Λεπέν περιγράφηκε ως μια δύναμη άκρως επικίνδυνη όχι μόνο για την πορεία και τη θέση της Γαλλίας στο διεθνές γίγνεσθαι, αλλά και για όλης της Ευρώπης σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή.

Αμέσως μετά την επιβεβαίωση της άνετης επικράτησης του Εμανουέλ Μακρόν και της παραμονής του για μία ακόμα πενταετία στο Ελιζέ, ξεκίνησαν τα συγχαρητήρια των διεθνών ηγετών, αλλά και η μάχη για τις βουλευτικές του προσεχούς Ιουνίου. Ο υπουργός Οικονομικών Μπρουνό Λεμέρ είπε ότι πρέπει άμεσα να επιστρέψουμε στη δουλειά και να τιθασεύσουμε τον πληθωρισμό, αναγνωρίζοντας ότι το πρόβλημα της ακρίβειας αποτελεί πολιτικό πρόβλημα για την παράταξη του Μακρόν εν όψει των εκλογών της 12ης Ιουνίου

Η ίδια η Μαρίν Λεπέν μίλησε για ιστορική επίδοση —όντως το γεγονός ότι τέσσερις στους δέκα Γάλλους την ψήφισαν για πρόεδρο είναι εντυπωσιακό και ανησυχητικό— και κάλεσε σε συσπείρωση όλων των δυνάμεων απέναντι στον Μακρόν εν όψει των εκλογών για την εθνοσυνέλευση που θα γίνουν τον Ιούνιο.

«Παρά την ήττα δεν μπορώ να μη νιώσω μια κάποια ελπίδα», ήταν το μήνυμά της.

O Ερίκ Ζεμούρ, πάντως, υποψήφιος και αυτός της Ακροδεξιάς και πιο «τραμπικός», επεσήμανε ότι «το όνομα Λεπέν» υπέστη την όγδοη ήττα του στις προεδρικές εκλογές, θυμίζοντας και τις ήττες του Ζαν-Μαρί Λεπέν, πατέρα της προεδρικής υποψηφίου.

Τις εκλογές του Ιουνίου για τη γαλλική εθνοσυνέλευση έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο και ο Ζαν Λικ Μελανσόν, ηγέτης της ριζοσπαστικής Αριστεράς, οι ψηφοφόροι του οποίοι φαίνεται ότι αντιστάθηκαν, σε κρίσιμους αριθμούς, στη σαγήνη της αντισυστημικής υποψηφιότητας της Λεπέν.

O Ζαν Λικ Μελανσόν, τρίτος του α’ γύρου με 21,95%, μιλώντας λίγο μετά τα πρώτα αποτελέσματα, είπε ότι «ο τρίτος γύρος ξεκινά απόψε». Ως τρίτο γύρο θεωρεί τις βουλευτικές, στις οποίες ευελπιστεί η «Ανυπότακτη Γαλλία» να βγει πρώτη και να επιβάλει τον εαυτό του ως πρωθυπουργό σε μια «συγκατοίκηση» στην εξουσία, το περίφημο cohabitation.

Σε κάθε περίπτωση η νίκη του Μακρόν είναι μια ανάσα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία βρίσκεται στη μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Τον Μακρόν έσπευσε να συγχαρεί, λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των exit polls, μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος σε ανάρτησή του στα γαλλικά, έκανε λόγο για μια σημαντική νίκη για τη Γαλλία, την Ευρώπη και τη Δημοκρατία.

O Μάριο Ντράγκι, πρωθυπουργός της Ιταλίας, ανέφερε από την πλευρά του:

«Η νίκη του Εμανουέλ Μακρόν στις γαλλικές προεδρικές εκλογές είναι μια θαυμάσια είδηση για όλη την Ευρώπη. Η Ιταλία και η Γαλλία συνεργάζονται, μαζί με όλους τους άλλους εταίρους, για την οικοδόμηση μιας ισχυρότερης, συνεκτικότερης, δικαιότερης Ευρωπαϊκής Ένωσης, ικανής να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο να ξεπεραστούν οι μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας, αρχίζοντας από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η ιταλική κυβέρνηση και εγώ προσωπικά θέλουμε να συγχαρούμε, με τον θερμότερο δυνατό τρόπο, τον πρόεδρο Μακρόν. Είμαστε έτοιμοι -από αυτή κιόλας την στιγμή- να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί, με αποφασιστικό και φιλόδοξο τρόπο, υπέρ των χωρών μας και όλων των ευρωπαίων πολιτών».

Ο Μπόρις Τζόνσον, πρωθυπουργός της Βρετανίας, συνεχάρη τον Εμανουέλ Μακρόν για τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές, δηλώνοντας «ευτυχής που θα συνεχίσει να συνεργάζεται» μαζί του και τονίζοντας ότι η Γαλλία είναι μία από τις «στενότερες συμμάχους» της χώρας του.

Félicitations à @EmmanuelMacron pour votre réélection à la Présidence de la République Française. La France est l’un de nos alliés les plus proches et les plus importants. Je suis heureux de continuer à travailler ensemble sur les sujets-clés pour nos deux pays et pour le monde.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 24, 2022