Μασκ «ξαναχτυπά» μετά τη νέα απόπειρα κατά Τραμπ: «Γιατί κανείς δεν προσπαθεί καν να σκοτώσει Μπάιντεν-Κάμαλα;»

Πρώτα πήγε να κάνει (μαύρο) χιούμορ -κατά άλλους να «πουλησει πνεύμα»- με αφορμή τη δεύτερη απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ και μετά «κατέβασε» άρον άρον την ανάρτησή του προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα.

Ο λόγος για τον πυκνώς δημοσιολογούντα Ελον Μασκ που ερεθισμένος από τη νέα ένοπλη επίθεση κατά του υποψηφίου προέδρου των ΗΠΑ, διερωτήθηκε γιατί δεν συμβαίνει κάτι αντίστοιχο με τον νυν πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και την υποψήφια διάδοχό του, αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις.

«Γιατί θέλουν να σκοτώσουν τον Ντόναλντ Τραμπ;» ήταν το ερώτημα χρήστη του Χ, στο οποίο ο μεγιστάνας (και ιδιοκτήτης της πλατφόρμας) έσπευσε να συμπληρώσει γράφοντας: «Και κανείς δεν προσπαθεί καν να σκοτώσει τον Μπάιντεν ή την Κάμαλα». Και δίπλα, για να δώσει και τον τόνο της παρατήρησής του, έβαλε και το emoji της σκεπτικής φατσούλας (δείτε κάτω την ανάρτηση).

Υπό το βάρος των αντιδράσεων που προκάλεσε η ανάρτησή του -με κάποιους να τον κατηγορούν μέχρι και για υποκίνηση βίας σε βάρος του προέδρου και της αντιπροέδρου των ΗΠΑ- ο Μασκ τελικά την απέσυρε, διαγράφοντάς τη, για να επανελθει με δύο άλλες όπου προσπάθησε να δικαιολογήσει πρώτα τον εαυτό του και κατά δεύτερον το πνεύμα της αρχικής.

Well, one lesson I’ve learned is that just because I say something to a group and they laugh doesn’t mean it’s going to be all that hilarious as a post on 𝕏

— Elon Musk (@elonmusk) September 16, 2024