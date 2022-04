LIVE: Ποιος φταίει για το αδιέξοδο στις συνομιλίες;

Η 66η ημέρα του πολέμου ανέτειλε με αλληλοκατηγορίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου για το ποιος φταίει για το αδιέξοδο στις συνομιλίες καθώς και με ένα μπαράζ συνεντεύξεων του Σεργκέι Λαβρόφ.

09:55 Οι ρωσικές δυνάμεις προέβησαν στην κλοπή αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων τόνων σιτηρών στις περιοχές της Ουκρανίας που έχουν καταλάβει, όπως δήλωσε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Γεωργίας της Ουκρανίας.

Μιλώντας στην κρατική ουκρανική τηλεόραση, ο Τάρας Βισότσκι εξέφρασε την ανησυχία του, αναφέροντας ότι οι 1,5 εκατομμύρια τόνοι σιτηρών που είχαν αποθηκευτεί σε κατεχόμενες περιοχές, μπορεί να έχουν κλαπεί από τις ρωσικές δυνάμεις.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας κατηγόρησε τη Ρωσία την Πέμπτη, για την κλοπή σιτηρών στις περιοχές που έχει καταλάβει, μία ενέργεια που κατά την άποψη του Κιέβου, κλιμακώνει την απειλή κατά της παγκόσμιας διατροφικής ασφάλειας.

09:15 Η Ρωσία αναγκάστηκε να προχωρήσει σε συγχώνευση διαφορετικών στρατιωτικών μονάδων που συμμετείχαν στις αποτυχημένες επιχειρήσεις προώθησης των ρωσικών δυνάμεων στα βορειοανατολικά της Ουκρανίας, σύμφωνα με μία σημερινή βρετανική στρατιωτική ενημέρωση, μέσω μιας ανάρτησης στο Twitter.

«Τα προβλήματα συντονισμού των ρωσικών δυνάμεων σε τακτικό επίπεδο παραμένουν. Μία έλλειψη αποτελεσματικής μαχητικής ικανότητας στο επίπεδο συντονισμού μεταξύ των στρατιωτικών μονάδων, αλλά και η ανεπαρκής αεροπορική υποστήριξη έχουν καταστήσει τη Ρωσία μη ικανή να διαχειριστεί την ισχύ πυρός που διαθέτει, παρά τις βελτιώσεις σε τοπικό επίπεδο», ανέφερε η σχετική ανάρτηση στο Twitter.

«Η Ρωσία ελπίζει ότι θα επιλύσει τα προβλήματα που καθυστέρησαν προηγούμενα την εισβολή της στην Ουκρανία, μέσω της γεωγραφικής επικέντρωσης της μαχητικής ικανότητάς της, της συντόμευσης των γραμμών ανεφοδιασμού, αλλά και της απλοποίησης της διοίκησης και του ελέγχου των πολεμικών επιχειρήσεων», όπως περιέγραψε η ίδια ανάρτηση.

08:55 Συνεχίζονται οι σφοδρές μάχες στην ανατολική Ουκρανία όπου οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να καταλάβουν ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς. Ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Ολεκσέι Αρέστοβιτς, είπε ότι η Ουκρανία έχει υποστεί σοβαρές απώλειες, αλλά οι ρωσικές απώλειες ήταν «κολοσσιαίες».

08:40 Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με βάση τα στοιχεία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοινώνει ότι το τελευταίο 24ωρο (29/4/2022) στην Ελλάδα εισήλθαν 279 Ουκρανοί πρόσφυγες, από τους οποίους 48 ανήλικοι.

Αναλυτικά:

Από τον Προμαχώνα: 165

Από Ευζώνους: 10

Από τα υπόλοιπα χερσαία σύνορα: 43

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» αφίχθησαν 37, στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» 10 και στα λοιπά αεροδρόμια 14.

Συνολικά, από την έναρξη του πολέμου, στην Ελλάδα έχουν περάσει τα σύνορα 23.558 Ουκρανοί υπήκοοι, από τους οποίους 6.457 ανήλικοι.

07:30 Σε νέα συνέντευξή του, αυτή τη φορά στο κινεζικό πρακτορείο Xinhua, ο ρώσος υπ. Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ είπε ότι η άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί σε βάρος της Μόσχας αποτελεί μέρος των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, οι οποίες είναι «δύσκολες» αλλά συνεχίζονται καθημερινά.

Το Κίεβο προειδοποίησε την Παρασκευή ότι οι συνομιλίες για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής, η οποία έχει εισέλθει πλέον στον τρίτο μήνα, βρίσκονται στα πρόθυρα κατάρρευσης.

«Στην παρούσα φάση, η ρωσική και η ουκρανική αντιπροσωπεία συζητούν σε καθημερινή βάση μέσω τηλεδιασκέψεων ένα προσχέδιο για μια συνθήκη», είπε ο Λαβρόφ στη συνέντευξή του στο Xinhua.

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας κατηγόρησε τη Δύση – και το ΝΑΤΟ ειδικότερα – ότι στέκεται εμπόδιο στην επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Αν οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ ενδιαφέρονται πραγματικά να επιλυθεί η ουκρανική κρίση, τότε θα πρέπει πρώτα να αλλάξουν στάση και να σταματήσουν να προμηθεύουν το Κίεβο με όπλα και πολεμοφόδια, υποστήριξε ο Λαβρόφ στη συνέντευξη, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άμαχοι έχουν απομακρυνθεί από περιοχές της Ουκρανίας όπου μαίνονται οι εχθροπραξίες και έχουν βρει ασφαλές καταφύγιο στη Ρωσία.

05:30 Η παγκόσμια οικονομία σε περιδίνηση; Η Γουολ Στριτ στη Νέα Υόρκη κατέγραψε την Παρασκευή τις μεγαλύτερες απώλειες από το 2020 και την εποχή της πανδημίας, με τον δείκτη Dow Jones να υποχωρεί κατά 2,77% και τον Nasdaq να χάνει 4,17% σε μια συνεδρίαση.

Wall Street saw its deepest daily losses since 2020, with the Dow falling 2.77% while the S&P 500 declined 3.63% and the Nasdaq sunk 4.17% https://t.co/KNjTFNwE3k pic.twitter.com/hSkfWR1ogv

03:03 Σύμφωνα με το Interfax, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε σε πολωνούς δημοσιογράφους ότι οι ακρότητες των Ρώσων στις ουκρανικές πόλεις έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο τις συνομιλίες. «Ο κόσμος (οι Ουκρανοί) θέλουν να τους σκοτώσουν. Οταν τέτοια συναισθήματα υπάρχουν, είναι δύσκολο να μιλήσεις για άλλα ζητήματα» είπε ο ουκρανός πρόεδρος.

02:01 Πώς ήταν η ζωή στη Μαριούπολη όλες αυτές τις εβδομάδες; Ένα ρεπορτάζ του Reuters. «Ηταν τρομερό, όπως στις ταινίες που δείχνουν τις τελευταίες μέρες του κόσμου – το ίδιο συνέβη εδώ πέρα» είπε η Βικτόρια Νικολάγιεβα, 54 ετών, η οποία με μαζί με την οικογένειά της έμενε στο υπόγειο όταν στους δρόμους της Μαριούπολης Ρώσοι και Ουκρανοί μάχονταν.

«Πεινούσαμε, το παιδί έκλαιγε όταν οι εκτοξευτήρες Grad έριχναν δίπλα στο σπίτι. Λέγαμε, “αυτό ήταν, ήρθε το τέλος”».

Shelled buildings, piles of rubble and make-shift graves – this is what life looks like for those left behind in the besieged Ukrainian city of Mariupol https://t.co/qKdcrjSQcd pic.twitter.com/gJSZ5fBJ9i

— Reuters (@Reuters) April 29, 2022