Κυβερνητικές πηγές: Δεν βρήκε ευήκοα ώτα ο Ερντογάν

Ο Ερντογάν δεν βρήκε ευήκοα ώτα στην Πράγα, σχολίαζαν κυβερνητικές πηγές, με αφορμή και το «θερμό επεισόδιο» που είχε ο τούρκος πρόεδρος με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά το δείπνο των ηγετών της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, το κλίμα που εισέπραξε ο πρόεδρος της Τουρκίας από τους συνομιλητές του ήταν η σύσταση να σταματήσει την τακτική των απειλών και των προκλήσεων και να ακολουθήσει τον δρόμο του διαλόγου επί τη βάσει του Διεθνούς Δικαίου.

«Ηταν σε γνώση της ελληνικής αποστολής πως είχε ζητήσει να πάρει τον λόγο κατά την διάρκεια του δείπνου. Κατά την παρέμβασή του εμφανίστηκε αρνητικός ως προς τους χειρισμούς της ΕΕ έναντι της Τουρκίας και ως μη είθισται σε τέτοιες περιπτώσεις, επετέθη κατά της Ελλάδος», σημειώνεται.

Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός δεν υπήρχε περίπτωση να μείνει άφωνος και να αφήσει αναπάντητα τα όσα είπε ο τούρκος πρόεδρος.

Οπως αναφέρεται, η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη φαίνεται πως αιφνιδίασε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που έχει συνηθίσει σε μονολόγους, κάτι που αποτυπώθηκε και στο «αλλοπρόσαλλο» της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε αργότερα, κατά τη διάρκεια της οποίας σε άλλα σημεία απειλούσε πως «θα έρθουμε νύχτα» και σε άλλα έλεγε πως δεν αμφισβητεί την κυριαρχία των ελληνικών νησιών και ότι η Ελλάδα είναι εκείνη που δεν προσέρχεται στον διάλογο.

Οι ίδιες πηγές προϊδεάζουν πως ο Πρωθυπουργός θα δώσει απαντήσεις σε δήλωσή του προσερχόμενος στην άτυπη Σύνοδο των 27 Ευρωπαίων ηγετών στην Πράγα, αλλά και μετέπειτα, στη συνέντευξη Τύπου.

Οι θέσεις της Ελλάδος είναι γνωστές και κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ελληνική κυριαρχία των νησιών του ελληνικού Αιγαίου, επαναλαμβάνεται, ενώ μέλη της ελληνικής αποστολής στην Πράγα σημείωναν:

«Η Ελλάδα δεν προκαλεί. Αλλά όταν προκαλείται, θα απαντά, όπως έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο δείπνο των ηγετών. Ολοι είδαν τι διαμείφθηκε. Ο κ. Ερντογάν έφυγε από τη Σύνοδο περισσότερο απομονωμένος από όσο ήρθε».

Μητσοτάκης και Ερντογάν δεν αντάλλαξαν ούτε βλέμμα στη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Πράγα. Στο δείπνο των ηγετών, μάλιστα, κάθισαν σε χωριστά τραπέζια.

Οταν πήρε τον λόγο Ταγίπ Ερντογάν, ενώπιον 43 ηγετών εξαπέλυσε, όπως συνηθίζει τον τελευταίο καιρό, μία εντελώς απρόκλητη επίθεση στην Ελλάδα, κατηγορώντας την αφενός πως εκείνη προκαλεί ένταση και λέγοντας αφετέρου πως η Τουρκία είναι αυτή που θέλει την καλή γειτονία και είναι μάλιστα έτοιμη για διάλογο.

Η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν άμεση, καθώς πήρε τον λόγο αμέσως –εκτός πρωτοκόλλου όπως «διαμαρτυρήθηκε» λίγο αργότερα ο τούρκος πρόεδρος– και απάντησε στον Ερντογάν υπογραμμίζοντας ότι είναι εκείνος που αμφισβητεί ευθέως την κυριαρχία των νησιών και πρέπει να σταματήσει άμεσα.

Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε τον τούρκο πρόεδρο αντί να προκαλεί εντάσεις, να προσέλθει σε συνεννόηση και διάλογο χωρίς ακραία ρητορική, όπως κάνουν οι υπεύθυνοι ηγέτες.

Αργότερα, στη συνέντευξη Τύπου, ο τούρκος πρόεδρος συνέχισε την επίθεση εναντίον της Ελλάδας και μάλιστα ισχυρίστηκε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος ζήτησαν συνάντηση.

«Προς το παρόν δεν έχουμε κάτι να πούμε», είπε, αφήνοντας παράλληλα «παράθυρο» διαλόγου.

«Ολόκληρη η πολιτική τους βασίζεται σε ψέματα, δεν είναι ειλικρινείς. Δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε με την Ελλάδα», είπε ο τούρκος πρόεδρος και την ίδια στιγμή επανέλαβε τα γνωστά «θα έρθουμε ένα βράδυ», λέγοντας με διάχυτη αλαζονεία σε έλληνα δημοσιογράφο: «Καλά κατάλαβες. Οποια χώρα μας ενοχλεί και μας επιτίθεται, η απάντησή μας είναι πως μπορούμε να έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ».

President @RTErdogan:

"Not only Greece but no matter which country is attacking us, our answer is always 'all of a sudden, we can come overnight. They should know that."

— Republic of Türkiye Directorate of Communications (@Communications) October 6, 2022