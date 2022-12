ΚΥΣΕΑ: Η δύσκολη συγκυρία φέρνει παράταση της θητείας Φλώρου

Απόφαση για τις κορβέτες του Πολεμικού Ναυτικού μπορεί να μην υπήρξε στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Αμυνας (ΚΥΣΕΑ) υπό τον Πρωθυπουργό την Τρίτη, η είδηση όμως ήρθε (έστω και) μέσω διαρροών και αφορούσε την –απολύτως απαραίτητη στην τρέχουσα συγκυρία– παράταση της θητείας του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου, για έναν ακόμη χρόνο.

Εκτός από τη σημασία της αναφορικά με τη σταθερότητα και τον βαθμό ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων εν μέσω τουρκικών απειλών και προκλήσεων (πρόσφατη η απάντηση του στρατηγού στους «βρυχηθμούς» Ερντογάν και τα «θα έρθουμε μία νύχτα») η απόφαση έχει και πολιτική χροιά, καθώς έρχεται στη σκιά που επιχείρησαν να ρίξουν δημοσιεύματα με πληροφορίες-ισχυρισμούς περί παρακολούθησης του Α/ΓΕΕΘΑ – ισχυρισμοί που υιοθετήθηκαν πλήρως και στο σύνολό τους (εδώ) από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα.

Η παράταση της θητείας Φλώρου θεωρείται επίσης επιβεβλημένη και ενόψει της παρατεταμένης περιόδου που θα διανύσει η χώρα με υπηρεσιακή κυβέρνηση λόγω της διπλής κάλπης (βλ. απλή αναλογική) των εθνικών εκλογών το 2023.

Συγκεκριμένα, κυβερνητικές πηγές τις οποίες επικαλείται στο ρεπορτάζ του για την «Καθημερινή» ο Βασίλης Νέδος, ανέφεραν ότι η θητεία του στρατηγού Φλώρου στην ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι θα ανανεωθεί για έναν χρόνο, αν και όπως έλεγαν, το θέμα δεν συζητήθηκε στη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ.

Με βάση την κείμενη νομοθεσία, η θητεία του Α/ΓΕΕΘΑ μπορεί παραταθεί για ακόμη ένα έτος, καθώς με τη συμπλήρωση τριετίας (όπως θα συμβεί τον Ιανουάριο) υπάρχει η σχετική προαίρεση.

Τον Ιανουάριο θα πρέπει να αναμένεται και η παραμονή του αρχηγού ΓΕΑ Θεμιστοκλή Μπουρολιά, ο οποίος συμπληρώνει ένα έτος στη θέση του.

Αντιθέτως, συνεχίζει το ρεπορτάζ της «Καθημερινής», κλείνουν συνολικά τρία έτη (2+1) στις θέσεις τους οι αρχηγοί ΓΕΣ και ΓΕΝ Χαράλαμπος Λαλούσης και Στυλιανός Πετράκης, γεγονός που σημαίνει ότι θα αποστρατευθούν και θα πρέπει να αποφασιστεί ποιοι θα είναι οι διάδοχοί τους στη φυσική ηγεσία των Οπλων τους.

Οσον αφορά τις κορβέτες του Πολεμικού Ναυτικού, σύμφωνα με την «Καθημερινή», ο όποιες αποφάσεις θα ληφθούν στις αρχές του 2023, καθώς η προμήθειά τους επηρεάζει ευρύτερα ζητήματα προϋπολογισμού.

Οπως είναι γνωστό, οι δύο ανταγωνίστριες χώρες είναι η Γαλλία και η Ιταλία, με την πρώτη να προσφέρει το σχέδιο των Gowind 2500 και τη δεύτερη τις FCx30-Doha. Και οι δύο εταιρείες (Naval και Fincantieri) προσφέρουν δυνατότητα εγχώριας ναυπήγησης.

Ο προϋπολογισμός των κορβετών είναι πιθανόν να επηρεάσει την αναβάθμιση των φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ, η οποία ήδη έχει εγκριθεί και –προς το παρόν– υπολογίζεται στα 600 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, πάντως, προχωρούν προγράμματα που θα καλύψουν καθημερινές επιχειρησιακές ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού, με βασικό την ολοκλήρωση των συζητήσεων για την παραχώρηση από την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ τεσσάρων παράκτιων περιπολικών τύπου «Island». Το συγκεκριμένο ζήτημα επιλύθηκε και στη συνεδρίαση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής τη Δευτέρα, μαζί με την επαναπιστοποίηση των παλαιότερων πυραύλων «Scalp» που υπάρχουν στο οπλοστάσιο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Κατά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, γράφουν «Τα ΝΕΑ», εξετάστηκε και το θέμα των ισραηλινών πυραυλικών συστημάτων Spike NLOS που πρέπει να θεωρούνται δρομολογημένα.

Οσο για το θέμα των κορβετών, πηγές που επικαλείται στο ρεπορτάζ της η Αλεξάνδρα Φωτάκη, αναφέρουν ότι τόσο η ιταλική, όσο και η γαλλική πρόταση ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Πολεμικού Ναυτικού, με τις προσφορές να κρίνονται στις «υπολεπτομέρειες», όπως έχει πει επανειλημμένα ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, και δη στη χρηματοδότηση και στη ναυπήγηση.

Πρόθεση της Αθήνας, συμπλήρωναν, είναι ανάλογες συμβάσεις να ακολουθούνται και από αμυντικές συμφωνίες, με την Αθήνα να βολιδοσκοπεί αν η Ρώμη έχει διάθεση για κάτι τέτοιο και τις αποφάσεις να αναμένονται με το νέο έτος.

Ενημέρωση εξάλλου, έγινε όπως λένε οι ίδιες πηγές, και για την αναβάθμιση των ΜΕΚΟ.

Για το Μεταναστευτικό και την κατάσταση στον Εβρο και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, αρμόδιες πηγές είπαν στα «ΝΕΑ», ότι παραμένει σταθερή, με τις ελληνικές Αρχές να παραμένουν ωστόσο σε διαρκή επιφυλακή.

Σύντομη αναφορά έγινε τέλος στη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ και στη συνάντηση της διπλωματικής συμβούλου του Πρωθυπουργού, Αννας-Μαρίας Μπούρα και του εκπροσώπου του Ερντογάν, Ιμπραήμ Καλίν, στις Βρυξέλλες, χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Σύσκεψη για τα εξοπλιστικά πραγματοποιήθηκε την Τρίτη και στην Αγκυρα, υπό τον πρόεδρο Ερντογάν, με θέμα τα όπλα τουρκικής κατασκευής, καθώς και αποφάσεις για «25 διαφορετικά έργα».

Μεταξύ άλλων στη σύσκεψη ελήφθη η απόφαση για ναυπήγηση 6-8 πλοίων στο πλαίσιο του έργου MİLGEM, σειράς εξοπλιστικών, η προμήθεια νέων φρεγατών και η μαζική παραγωγή του βαλλιστικού πυραύλου «Τayfun».

Ο τούρκος υπουργός Αμυνας Χουλουσί Ακάρ επανέλαβε τα «παράπονα» ότι η Τουρκία βρίσκεται αντιμέτωπη με άδικους περιορισμούς στα εξοπλιστικά, οι οποίοι και πρέπει να αρθούν, ενώ το τουρκικό υπουργείο Αμυνας επιμένει στα fake news περί δήθεν απόπειρας αναχαίτισης τουρκικών αεροσκαφών σε αποστολή του ΝΑΤΟ από ελληνικά F-16, κλειδώνοντάς τα με τα ραντάρ τους (δείτε κάτω το χαρακτηριστικό tweet με τον τρόπο που παρουσιάζουν την υπόθεση στη γείτονα).

Greek F-16 fighter jets attempted to intercept Turkish warplanes by turning on their radars in target lock mode.

Turkish aircraft performed their task in the interests of #NATO, ensured the successful completion of the NATO mission. pic.twitter.com/JgDArHqDDv

— Clash Report (@clashreport) December 20, 2022