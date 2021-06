Κυπριακό και Τουρκία στο τηλεφώνημα Μπλίνκεν – Χριστοδουλίδη

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον αμερικανό ομόλογό του Αντονι Μπλίνκεν είχε την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο κ. Χριστοδουλίδης προσθέτει ότι «οι προοπτικές για ισχυρή και κοινά ωφέλιμη διμερή συνεργασία ανάμεσα στην Κύπρο και τις ΗΠΑ είναι άριστες και μπορούν να καταστούν ακόμη πιο ωφέλιμες για την ευρύτερη περιοχή. Eυγνώμων στις ΗΠΑ για την σταθερή τους θέση στο Κυπριακό».

Από την αμερικανική πλευρά έγινε γνωστό ότι η συνομιλία αφορούσε τη διμερή συνεργασία, περιφερειακά ζητήματα, την Τουρκία, αλλά και το ενεργειακό.

Το τηλεφώνημα, όπως ανέφερε η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ Λένα Αργύρη, έρχεται μετά τη δήλωση του υπουργείου Εξωτερικών ότι η Κύπρος είναι σημαντικός εταίρος για την περιφερειακή σταθερότητα και την ασφάλεια.

Η συνεργασία είναι στο καλύτερο σημείο, επισημαίνεται ακόμη, με τον υπουργό Μπλίνκεν να εκφράζει τη στήριξή του στην λύση μιας διζωνικής-δικοινοτικής ομοσπονδίας για το Κυπριακό.

Breaking:@SecBlinken @Christodulides phone call/discussed bilateral cooperation,regional issues,Turkey,energy, Cyprus problem/phone call comes after @StateDept says that Cyprus is important partner for regional stability,security, prosperity/notes cooperation is at historic high

— Lena Argiri (@lenaargiri) June 1, 2021