Κωνσταντινούπολη: Ενας νεκρός και τραυματίες από κατάρρευση κτιρίου

Νεκρό ανασύρθηκε ένα άτομο από τα ερείπια της κατάρρευσης τριώροφου κτιρίου στην περιοχή Κιουτσούκ Τσεκμετζέ, στα δυτικά της Κωνσταντινούπολης.

Νωρίτερα απεγκλωβίστηκαν τραυματισμένα άλλα οκτώ άτομα.

Ο νομάρχης Κωνσταντινούπολης Νταβούτ Γκιουλ διευκρίνισε ότι επρόκειτο για κτίριο που κατασκευάστηκε το 1988, στο ισόγειο του οποίου λειτουργούσε επιχείρηση, στον πρώτο όροφο υπήρχαν γραφεία, ενώ στους δύο επάνω ορόφους κατοικούσαν οικογένειες.

A four-story apartment building suddenly collapsed in Istanbul. There are people under the rubble

Rescuers have so far managed to get out from under the rubble a few people. Emergency services are working at the scene. The cause of the incident has not yet been determined. pic.twitter.com/HocfR52ELc

— NEXTA (@nexta_tv) June 2, 2024