Ξεσήκωσε το συνέδριο των Δημοκρατικών η χειρονομία του Ομπάμα για την «εμμονή» του Τραμπ με τα… μεγέθη

Η ομιλία του Μπαράκ Ομπάμα στο συνέδριο του Δημοκρατικού Κόμματος στο Σικάγο ήταν ένα μνημείο. Κυρίως γιατί επαναδιατύπωσε με σύγχρονο και φρέσκο λόγο τις αρχές του πολιτικού φιλελευθερισμού, δίνοντας παράλληλα τη στήριξή του στην Κάμαλα Χάρις και αποδομώντας τον Ντόναλντ Τραμπ. Ως προς αυτόν τον τελευταίο, όμως, ο μετριοπαθής Ομπάμα δεν κρατήθηκε: τον «φιλοδώρησε» με ένα υπονοούμενο που έκανε το ήδη ενθουσιώδες κομματικό κοινό στο United Center να παραληρεί.

Περιγράφοντας τον Τραμπ ως έναν άνθρωπο που δεν νοιάζεται για τα προβλήματα των πολιτών, ως «έναν 78χρονο δισεκατομμυριούχο που δεν έχει σταματήσει να γκρινιάζει για τα προβλήματά του από τότε που κατέβηκε τη χρυσή του σκάλα», έκανε και ένα σχόλιο για τα παιδιάστικα παρατσούκλια που συνηθίζει να χρησιμοποιεί ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών, για την υιοθέτηση θεωριών συνωμοσίας και για την «περίεργη εμμονή του στο μέγεθος του πλήθους» κάνοντας παράλληλα μια υπαινικτική χειρονομία περί μικρού και μεγάλου και σκορπώντας το γέλιο ανάμεσα στους συνέδρους, που έπιασαν το σαφές υπονοούμενο.

The DNC crowd *definitely* picked up on the innuendo when Barack Obama joked about Trump’s crowd sizes – then looked down at his hands.

Watch 👇https://t.co/wtL6IVOjo0 pic.twitter.com/eRWvparX9H

— POLITICO (@politico) August 21, 2024