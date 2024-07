Κροατία: Ενοπλος βετεράνος σκότωσε τη μητέρα του και άλλους τέσσερις σε γηροκομείο

Eνοπλος σκότωσε πέντε ανθρώπους σε οίκο ευγηρίας στην Κροατία, στην πόλη Ντάρουβαρ, ανατολικά του Ζάγκρεμπ, τη Δευτέρα.

Ο κροάτης υπουργός Υγείας, Βίλι Μπάρος, δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό N1 TV ότι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

«Είμαι συγκλονισμένος με τη δολοφονία πέντε ανθρώπων στο γηροκομείο της Ντάρουβαρ», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο πρωθυπουργός της χώρας, Αντρέι Πλένκοβιτς.

