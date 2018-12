Σε κατάσταση συναγερμού η Βαρκελώνη για τον φόβο (νέου) τρομοκρατικού χτυπήματος

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε η πόλη της Βαρκελώνης ύστερα από προειδοποίηση των αμερικανικών αρχών για ενδεχόμενη τρομοκρατική επίθεση κατά τους εορτασμούς της αλλαγής του έτους.

«Ισπανία: ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση στις περιοχές όπου υπάρχει κίνηση οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των λεωφορείων, στην ζώνης της Ράμπλα της Βαρκελόνης τα Χριστούγεννα και το Νέο Ετος», αναφέρεται σε προειδοποίηση του γραφείου προξενικών υποθέσεων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του στο Twitter.

#Spain: Exercise heightened caution around areas of vehicle movement, including buses, in the Las Ramblas area of Barcelona during Christmas and New Year’s. Terrorists may attack with little or no warning, targeting tourist locations, transportation hubs, and other public areas. pic.twitter.com/MPGiZwMwxq

