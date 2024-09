Ο Ερντογάν κάλεσε τη Ρωσία να επιστρέψει την Κριμαία στην Ουκρανία

Την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας υποστήριξε την Τετάρτη ο τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καλώντας μάλιστα τον Βλαντίμιρ Πούτιν να εγκαταλείψει την περιοχή Κριμαίας, την οποία κατέχει η Ρωσία από το 2014.

Συγκεκριμένα, ο τούρκος πρόεδρος, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που απηύθυνε στη Σύνοδο των Ηγετών της Κριμαϊκής Πλατφόρμας, υπογράμμισε ότι η επιστροφή της Κριμαίας στην Ουκρανία είναι απαίτηση του διεθνούς δικαίου.

«Η υποστήριξή μας στην εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας είναι αμετάβλητη. Η επιστροφή της Κριμαίας στην Ουκρανία αποτελεί απαίτηση του διεθνούς δικαίου», δήλωσε ο Ερντογάν, υπογραμμίζοντας τη στάση της Τουρκίας κατά της προσάρτησης της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014.

«Η ειλικρινής επιθυμία μας είναι ο πόλεμος να τελειώσει με μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη που θα βασίζεται στην εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας», ανέφερε σε άλλο σημείο.

Turkish President Erdogan in video message to 4th Crimea Platform:

– Our support for Ukraine’s territorial integrity is unwavering & Crimea’s return to Ukraine is mandated by intl law

– Our sincere wish is that war ends with just & lasting peace, based on Ukraine’s territorial… pic.twitter.com/D7nwZ2Iooc

— TRT World (@trtworld) September 11, 2024