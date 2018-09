Ισπανία: Στους δρόμους 1 εκατομμύριο Καταλανοί – Ζητούν (και πάλι) ανεξαρτησία

Σχεδόν ένα εκατομμύριο Καταλανοί κατέκλυσαν μια κεντρική αρτηρία της Βαρκελώνης για να γιορτάσουν την «Ντιάδα», την «εθνική γιορτή» της περιφέρειάς τους.

Με αυτό τον τρόπο έδειξαν ότι η ικανότητά κινητοποίησής τους παραμένει ανέπαφη μετά την αποτυχία της προσπάθειας απόσχισής τους από την Ισπανία και με εννέα πολιτικούς ηγέτες τους να παραμένουν ακόμη στη φυλακή.

Στις 17:14 ακριβώς, την ώρα που κατελήφθη η Βαρκελώνη, στις 11 Σεπτεμβρίου 1714, από τα στρατεύματα του βασιλιά Φίλιππου Ε΄, οι διαδηλωτές ύψωσαν μια θάλασσα από αυτονομιστικές σημαίες φωνάζοντας ρυθμικά «Ανεξαρτησία!» στη λεωφόρο Ντιαγκονάλ.

Η δημοτική αστυνομία της Βαρκελώνης έκανε λόγο για περίπου ένα εκατομμύριο συγκεντρωμένους, αριθμός παρόμοιος με την προηγούμενη χρονιά.

«Ζητάμε το δικαίωμά μας να γίνουμε κράτος, με δημοκρατικό και ειρηνικό τρόπο» δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ρότζερ Πουχόλ, παραγωγός ελαιολάδου.

Today, 11th of september was the national day of Catalonia. More than 1 million catalans have joined in a peacuful, happy and powerful celebration of our identity and desire for freedom. Visca Catalunya! pic.twitter.com/dUB7Q9jI39

