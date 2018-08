Δεν αφαιρείται το Νομπέλ Ειρήνης από την Αούνγκ Σαν Σου Κι

Απέκλεισε η νορβηγική επιτροπή το ενδεχόμενο να αφαιρέσει το Νομπέλ Ειρήνης από την Αούνγκ Σαν Σου Κι η οποία μπήκε στο στόχαστρο μιας έκθεσης-φωτιά του ΟΗΕ για τη Μιανμάρ, εξηγώντας ότι οι κανονισμοί δεν το επιτρέπουν.

JUST IN: Myanmar's Aung San Suu Kyi cannot be stripped of Nobel Peace Prize: Nobel Committee pic.twitter.com/FKh1Moq2Lw

Στην έκθεση που κατηγορεί τον στρατό της Μιανμάρ για «γενοκτονία», οι ερευνητές του ΟΗΕ εκφράζουν την απογοήτευσή τους επειδή η Αούνγκ Σαν Σου Κι, η ντε φάκτο ηγέτιδα της κυβέρνησης της χώρας, δεν χρησιμοποίησε το «ηθικό κύρος της» για να αποτρέψει τις βιαιότητες σε βάρος των μουσουλμάνων Ροχίνγκια.

«Δεν τίθεται θέμα για την επιτροπή να αφαιρέσει ένα βραβείο Νομπέλ Ειρήνης», είπε ο γραμματέας της, Όλαφ Νιέλσταντ. «Οι κανονισμοί του Νομπέλ Ειρήνης δεν το επιτρέπουν», εξήγησε.

Όπως είχε ανακοινώσει και πέρυσι, η επιτροπή επανέλαβε «τη βαθύτατη ανησυχία της για την κατάσταση στη Μιανμάρ» και κάλεσε «όλες τις πλευρές να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να βάλουν τέλος στις διακρίσεις και τις διώξεις μειονοτήτων».

