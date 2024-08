Αναφορές για απόπειρα εισβολής της Ουκρανίας στο Μπέλγκοροντ

Ρωσικά κανάλια στο Telegram με διασυνδέσεις στις υπηρεσίες ασφαλείας ανέφεραν την Τρίτη πως ουκρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε συνοριακό φυλάκιο στη νότια ρωσική περιφέρεια του Μπέλγκοροντ.

Το Μπέλγκοροντ συνορεύει με την περιφέρεια του Κουρσκ, όπου ουκρανικά στρατεύματα κατέλαβαν ρωσικό έδαφος μετά την αιφνιδιαστική επίθεση που εξαπέλυσαν στις 6 Αυγούστου.

❗️ Kremlin propagandists massively report fighting on the border and an attempted breakthrough by the AFU into the Belgorod region

The Shot telegram channel writes about fighting near the Belgorod village of Nekhoteyevka; a post about the fighting near Nekhoteyevka was also… pic.twitter.com/Xh4yAvhxT4

— NEXTA (@nexta_tv) August 27, 2024