Κογκρέσο: Εβραίοι διαδήλωσαν κατά του Νετανιάχου – εκατοντάδες συλλήψεις

Η αστυνομία του Καπιτωλίου συνέλαβε ακτιβιστές που διαδήλωσαν εναντίον της στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ στο Ισραήλ μέσα σε κτίριο του Κογκρέσου την Τρίτη.

Η καθιστική διαμαρτυρία έγινε την παραμονή της ομιλίας που θα εκφωνήσει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε συνεδρίαση της ολομέλειας του Κογκρέσου.

Οι διαδηλωτές, που ανταποκρίθηκαν σε κάλεσμα της οργάνωσης «Εβραϊκή Φωνή για την Ειρήνη», φόραγαν κόκκινα μπλουζάκια που ανέγραφαν συνθήματα όπως «όχι στ’ όνομά μας», ή «οι Εβραίοι λένε σταματήστε να εξοπλίζετε το Ισραήλ».

Κάποιοι κράταγαν πλακάτ με συνθήματα όπως «κατάπαυση του πυρός τώρα», ή «αφήστε τη Γάζα να ζήσει».

Περισσότερες κινητοποιήσεις προγραμματίζονται κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του ισραηλινού πρωθυπουργού, που θα συναντήσει τον Τζο Μπάιντεν, την Κάμαλα Χάρις και τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η ομιλία που θα εκφωνήσει απόψε ο ισραηλινός πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια κοινής συνεδρίασης της ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, θα είναι η τέταρτη της καριέρας του. Κανένας άλλος ξένος ηγέτης δεν έχει δώσει τόσες ομιλίες στο Κογκρέσο.

Η αμερικανική ΜΚΟ «Εβραϊκή Φωνή για την Ειρήνη» ανακοίνωσε ότι «τους τελευταίους εννέα μήνες, γίναμε μάρτυρες αναρίθμητων φρικαλεοτήτων στη Γάζα, που διαπράχθηκαν στ’ όνομά μας και χρηματοδοτήθηκαν από την κυβέρνησή μας».

Arrests are beginning as over 400 American Jews refuse to leave Congress, but we won’t leave until our government STOPS ARMING ISRAEL and ENDS THE GENOCIDE of Palestinians in Gaza! pic.twitter.com/ybVpz7Rgh6

— Jewish Voice for Peace (@jvplive) July 23, 2024