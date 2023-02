Κινεζική αστυνομική σειρά – εργαλείο προπαγάνδας του προέδρου Σι

Η εξουσία και το θέαμα είχαν συχνά στενές σχέσεις τον τελευταίο αιώνα. Από την εποχή του βωβού κινηματογράφου, τον οποίο χρησιμοποίησε το σοβιετικό καθεστώς και από την ταλαντούχα Λένι Ρίφενσταλ που εξύμνησε τα πρότυπα του ναζισμού, έως τις «πατριωτικές» ταινίες των Aμερικανών στον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, το σινεμά –και αργότερα η τηλεόραση– λειτούργησε ιστορικά ως μέσο χειραγώγησης.

Το τελευταίο λειτουργικό προπύργιο του εθνικιστικού κομμουνισμού στον κόσμο δεν θα μπορούσε να αντισταθεί για πολύ σε αυτή την αποτελεσματική μορφή προπαγάνδας. Μια αστυνομική σειρά που προβάλλεται από το κρατικό κανάλι της Κίνας, είναι ο νέος συναρπαστικός τρόπος προώθησης της πολιτικής ατζέντας του προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

Το «The Knockout», που προβάλλεται εδώ και 39 εβδομάδες από το CCTV (το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι), πραγματεύεται την καταπολέμηση της διαφθοράς και του εγκλήματος από την αστυνομία – ένα θέμα που… συμπτωματικά εκφράζει απολύτως την νέα πολιτική του Πεκίνου. Η σειρά δεν διαθέτει μόνο την υποστήριξη της κεντρικής κυβέρνησης, αλλά και την «συμβουλευτική συνεισφορά» της.

Με μερικούς από τους μεγαλύτερους κινηματογραφικούς αστέρες της χώρας στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, το «The Knockout» έχει συναρπάσει το κινεζικό κοινό. Στις ζωντανές μεταδόσεις τους, αλλά και στην streaming πλατφόρμα iQiyi, τα επεισόδια έχουν ήδη ξεπεράσει τις 300 εκατομμύρια θεάσεις. Ενδεικτικά, η αμέσως επόμενη δημοφιλής κινεζική σειρά έχει μόλις 25 εκατομμύρια θεάσεις.

Χαρακτηριστικό της δημοφιλίας της, είναι ότι η βαθμολογία της σειράς στον ιστότοπο Douban (το κινεζικό IMDB, αν προτιμάτε), είναι 8,8, με άριστα το 10, ενώ έχει ήδη 360.000 κριτικές από κινέζους χρήστες. Είναι με διαφορά η πιο επιτυχημένη παραγωγή μιας νέας μυθοπλαστικής «καμπάνιας» του κόμματος, που στοχεύει στην προώθηση της πολιτικής του προέδρου Σι ενάντια στην διαφθορά και την εγκληματικότητα.

Σύμφωνα με τους Times του Λονδίνου, η πανίσχυρη Κεντρική Επιτροπή Πολιτικών και Νομικών Υποθέσεων του Kομμουνιστικού Kόμματος ανέθεσε εκπρόσωπό της σε ρόλο συμβούλου της παραγωγής. Παράλληλα, στην παρουσίαση της υπόθεσης της σειράς, χρησιμοποίησε πανομοιότυπη ρητορική με αυτήν που υιοθετεί όταν καταγγέλλει διεφθαρμένους αξιωματούχους στις επίσημες ανακοινώσεις της.

Κεντρικός χαρακτήρας της σειράς είναι ο Αν Σιν, ένας αστυνομικός της πρώτης γραμμής κρούσης με ισχυρές αρχές, ο οποίος βρίσκεται συχνά «αντιμέτωπος με αξιωματούχους του κόμματος που έχουν διαφθαρεί, δωροδοκηθεί, παρανομήσει και συνωμοτήσει με εγκληματικά στοιχεία που βλάπτουν σοβαρά τα μαζικά λαϊκά συμφέροντα», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η σύνοψη της υπόθεσης.

Ο κινέζος πρόεδρος, που έχει επεκτείνει την επιρροή του και έχει εξασφαλίσει για τον εαυτό του την εσαεί παρουσία του στην κορυφαία πολιτειακή θέση της χώρας, ξεκίνησε την προ δεκαετίας πρώτη του θητεία με μια καμπάνια ενάντια στην διαφθορά. Η πρωτοβουλία του είχε διπλό στόχο: την επαναφορά της εμπιστοσύνης του κοινού στο κόμμα και την εξασφάλιση της εξουσίας του, μέσω εξάλειψης των πολιτικών του αντιπάλων.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το κόμμα χρησιμοποιεί τη βιομηχανία του θεάματος για να προωθήσει τις πολιτικές του. Το 2017 η δραματική τηλεοπτική σειρά «In the Name of the People», μια παραγωγή της Ανώτατης Λαϊκής Εισαγγελίας, έγινε η πρώτη μεγάλη επιτυχία της διακυβέρνησης Σι, στην προσπάθειά της να ξεφύγει από τα αυστηρά διδακτικά πλαίσια που ακολουθούσε πιστά το κομμουνιστικό κόμμα για δεκαετίες.

Με το σενάριό της να περιγράφει τις απόπειρες ενός εισαγγελέα να αποκαλύψει τη διαφθορά στους κόλπους μιας φανταστικής πόλης της Κίνας, η σειρά συνάρπασε το κοινό με τις εξαιρετικές ερμηνείες της και την ιντριγγαδόρικη θεματική της, κερδίζοντας την επιδοκιμασία των τηλεθεατών όσον αφορά στο δόγμα καταπολέμησης της διαφθοράς από την κυβέρνηση.

Το «The Knockout» περιγράφει μια αντίστοιχη ιστορία, όπου ο ηρωικός αστυνομικός Σιν ξοδεύει 20 χρόνια της ζωής του καταπολεμώντας τις «σκοτεινές δυνάμεις» στην φανταστική πόλη Ζιγκάη, μέχρι οι νέες δικαστικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης να του επιτρέψουν να απονείμει δικαιοσύνη απέναντι σε έναν τοπικό αξιωματούχο του κόμματος, που συνωμοτούσε με τοπικούς εγκληματίες.

Η πτώση του αξιωματούχου στο επεισόδιο της περασμένης εβδομάδας ήταν αναμενόμενη, αλλά, πέραν του ηθικοπλαστικού μηνύματος, το σενάριο είχε εντυπωσιακές ανατροπές, κερδίζοντας τους χρήστες του Douban. Ομως στη σειρά ελλοχεύει ο κίνδυνος ο «ηρωισμός» να γυρίσει μπούμερανγκ στην κυβέρνηση. Ο τρόπος λειτουργίας των παράνομων συμπεριφορών των τοπικών αξιωματούχων ενδέχεται να εμπεδώσει την αίσθηση μιας ευρύτερης διαφθοράς στο κινεζικό κοινό.

