Κίνα: Σπάνια δοκιμή διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου στον Ειρηνικό

Η Κίνα πραγματοποίησε, την Τετάρτη, στον Ειρηνικό Ωκεανό, μια σπάνια δοκιμή διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου, εξοπλισμένου με μια κεφαλή χωρίς γόμωση, ανακοίνωσε το κινεζικό υπουργείο Αμυνας, το οποίο σπάνια αναφέρεται δημοσίως σε αντίστοιχες κινήσεις.

Η εκτόξευση αυτή πραγματοποιείται σ’ ένα πλαίσιο σινοαμερικανικής αντιπαλότητας στον Ειρηνικό, εντάσεων ανάμεσα στη Μανίλα και το Πεκίνο στη Νότια Σινική Θάλασσα και εχθρότητας ανάμεσα στις κινεζικές αρχές και στις αρχές της Ταϊβάν -την αυτοδιοικούμενη νήσο που διεκδικεί η Κίνα.

Καμιά λεπτομέρεια δεν γνωστοποιήθηκε για το πού έπεσε ο πύραυλος. Το υπουργείο δεν διευκρίνισε ούτε αν ο πύραυλος εκτοξεύθηκε από υποβρύχιο ή από την ξηρά.

Οι διηπειρωτικοί βαλλιστικοί πύραυλοι είναι από τα ισχυρότερα όπλα στον κόσμο και μπορούν να φέρουν καταστροφικές πυρηνικές κεφαλές.

«Η Πυραυλική Δύναμη του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (σ.σ.: ο κινεζικός στρατός) εκτόξευσε με επιτυχία στις 25 Σεπτεμβρίου στις 08:44 (03:44 ώρα Ελλάδας) στην ανοικτή θάλασσα στον Ειρηνικό Ωκεανό, έναν διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο που έφερε κεφαλή εκπαίδευσης χωρίς γόμωση. Έπεσε με ακρίβεια στην προκαθορισμένη θαλάσσια ζώνη», ανέφερε το κινεζικό υπουργείο Αμυνας.

«Αυτή η εκτόξευση πυραύλου εντάσσεται στο ετήσιο πρόγραμμα συνήθους εκπαίδευσης της Πυραυλικής Δύναμης», «συμφωνεί με το διεθνές Δίκαιο και τις διεθνείς πρακτικές και δεν στοχεύει συγκεκριμένη χώρα ή στόχο», διευκρίνισε.

«Αυτή η εκτόξευση είναι ένα ισχυρό μήνυμα που αποσκοπεί στον εκφοβισμό όλων», δήλωσε στην Telegraph ο Ντρου Τόμπσον, πρώην αξιωματούχος της αμερικανικής άμυνας και νυν ανώτερος συνεργάτης στη Σχολή Διεθνών Σπουδών Rajaratnam (RSIS) στη Σιγκαπούρη.

Και πρόσθεσε: «Είναι ένα μήνυμα ότι η Κίνα έχει δυνατότητες πέραν αυτών που έχει ήδη αφήσει να φανούν. Δείχνει ότι έχει ενεργήσει με έναν βαθμό αυτοσυγκράτησης και ότι υπάρχουν όρια στην ανοχή και την ανοχή της».

Η Κίνα πραγματοποιεί εν γένει τέτοιες δοκιμές μέσα στο δικό της εναέριο χώρο, ανέφερε αναλυτής στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο και είναι πιθανόν η πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες που βλέπουμε μια τέτοια δοκιμή», δηλώνει ο Ανκίτ Πάντα, ερευνητής στο Ιδρυμα Κάρνεγκι για τη διεθνή ειρήνη, αμερικανική δεξαμενή σκέψης.

There was a launch from Hainan at 00:44UTC today (September 25). Not a space launch, but an intercontinental ballistic missile test launched to southern Pacific pic.twitter.com/BBbymSmNBn

— China ‘N Asia Spaceflight 🚀𝕏 🛰️ (@CNSpaceflight) September 25, 2024