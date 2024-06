Εξωγήινος Τεντόγλου: Χρυσός στο Πανευρωπαϊκό με 8,65 μ.!

Αν το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται αυτές τις μέρες στη Ρώμη είναι η πρόβα των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού —που με κάτι τέτοιο μοιάζει—, ο Μίλτος Τεντόγλου έδειξε ποιος είναι ο βασιλιάς του άλματος εις μήκος, βάζοντας πλώρη για μια επανάληψη του ολυμπιακού άθλου του Τόκιο το 2021: πέντε έγκυρα άλματα, το κάθε ένα καλύτερη επίδοση εφέτος στον κόσμο και δύο προσπάθειες, η πέμπτη αλλά και η έκτη, στα 8,65 μ., αγγίζοντας το πανελλήνιο ρεκόρ!

Φυσικά πήρε το χρυσό μετάλλιο, το τρίτο του συνεχόμενο σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, με δεύτερο τον Ιταλό Φουρλάνι και τρίτο τον Ελβετό Σίμον Εχάμερ.

Ο 26χρονος πρωταθλητής από τα Γρεβενά, ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο στον τελικό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Ρώμης. Σαν σε μια… δήλωση χρυσού μεταλλίου το πρώτο άλμα του Μίλτου Τεντόγλου ήταν στα 8,42 μ.

Ο Φουρλάνι στο πρώτο του άλμα έκανε επίδοση 8,32 μ., επίδοση που είναι παγκόσμιο ρεκόρ U20.

Στο τρίτο του άλμα ο Τεντόγλου βελτίωσε ακόμη περισσότερο την επίδοσή του, κάνοντας άλμα στα 8 μέτρα και 49 εκατοστά.

Στο τέταρτο άλμα του έκανε 8,45 μ., ενώ στο πέμπτο «άγγιξε» το πανελλήνιο ρεκόρ «πετώντας» στα 8,65 μ. (το πανελλήνιο ρεκόρ κρατάει από το 2007 και την επίδοση στα 8,66 μ. του Λούη Τσάτουμα).

Το εξίσου εκπληκτικό είναι ότι ο Τεντόγλου επανέλαβε το κατόρθωμά του και στην έκτη προσπάθεια: πάλι 8,65 μ.!

