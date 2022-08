Ιταλία: Σοκ από την άγρια δολοφονία Νιγηριανού σε κεντρικό δρόμο και την απάθεια των περαστικών

Η άγρια ρατσιστική δολοφονία ενός Νιγηριανού από έναν Ιταλό, μέρα μεσημέρι, σε κεντρικό δρόμο μίας μικρής ιταλικής πόλης και η απάθεια των περαστικών που απλά την βιντεοσκοπούσαν, έχει σοκάρει την Ιταλία.

Συγκεκριμένα, στο σοκαριστικό βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ένας 32χρονος Ιταλός έχει ρίξει τον 39χρονο πλανόδιο πωλητή, Αλίκα Ογκορτσούκου, στο πεζοδρόμιο, τον χτυπάει με το ίδιο του το μπαστούνι και τον πατάει στο κεφάλι με το γόνατο, μέχρι που τον σκότωσε.

Στην αρχή, ο Ογκορτσούκου, που είχε κινητικά προβλήματα, παλεύει να ξεφύγει, αλλά ο δράστης είναι πιο δυνατός και δεν τα καταφέρνει.

Εξίσου όμως, σοκάρει η απάθεια των περαστικών, που δεν επιχείρησαν να σταματήσουν τη δολοφονία και απλά βιντεοσκόπησαν το περιστατικό. Μόνο μία φωνή ακούγεται να λέει, «θα τον σκοτώσεις».

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή, στην πόλη Τσιβιτανόβα Μάρκε, στις ακτές της Αδριατικής και σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, ο δράστης αντέδρασε με αυτό τον τρόπο επειδή το θύμα απευθύνθηκε στη γυναίκα που συνόδευε τον Ιταλό, χωρίς να διευκρινιστεί τι της είπε.

Οπως σημείωσε η Telegraph, το συμβάν θύμισε στους Ιταλούς την άγρια δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ στις ΗΠΑ, ενώ σε εμάς, η μη αντίδραση των περαστικών θυμίζει τον ξυλοδαρμό και τον θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου.

Τα ιταλικά social media ξεχείλισαν από οργή για το περιστατικό και την απάθεια των περαστικών. Ο 32χρονος Ιταλός συνελήφθη.

Η σύζυγος του θύματος, Τσάριτι Οριάτσι, δήλωσε ότι έχει σοκαριστεί, όχι μόνο από την άγρια δολοφονία του άντρα της, αλλά και επειδή δεν προσπάθησαν να τον σώσουν οι αυτόπτες μάρτυρες. «Θέλω δικαιοσύνη», είπε στους δημοσιογράφους.

Δεκάδες διαδηλωτές βρέθηκαν στο σημείο της δολοφονίας, το Σάββατο, ενώ συγκέντρωση διαμαρτυρίας έχει προγραμματιστεί και για αυτό το Σάββατο. Ο Ογκορτσούκου, πατέρας ενός οκτάχρονου παιδιού, ήταν γνωστός στην τοπική κοινωνία.

Ιταλοί πολιτικοί αντέδρασαν αμέσως σχολιάζοντας το περιστατικό, ενώ επέκριναν και τους ακροδεξιούς Τζόρτζια Μελόνι και Ματέο Σαλβίνι, που άργησαν πολύ να κάνουν κάποιο σχόλιο. Η Μελόνι είπε ότι «δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτή την σκληρότητα», ενώ ο Σαλβίνι απέδωσε την ευθύνη στην… αύξηση των μεταναστών.

«Ζούμε με τον φόβο. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δεν υπάρχει καμία ανοχή (εναντίον των μεταναστών). Οι πολιτικοί μιλούν για την ασφάλεια, αλλά δεν εννοούν για όλους τους πολίτες», είπε χαρακτηριστικά ο Ντανιέλ Αμάντσε, πρόεδρος ΜΚΟ για τους μετανάστες, στην περιοχή και κατηγόρησε τους ακροδεξιούς πολιτικούς ότι καλλιεργούν ένα ρατσιστικό κλίμα.

Ο Φαμπρίτσιο Τσιαραπίκα, νεοεκλεγείς κεντροδεξιός δήμαρχος στην πόλη, υπερασπίστηκε την Τσιβιτανόβα λέγοντας ότι είναι μία «γενναιόδωρη, ειρηνική και υποστηρικτική» κοινότητα και ανακοίνωσε την οικονομική ενίσχυση της οικογένειας του θύματος με 15.000 ευρώ.

#Italy

A disable Nigerian man named #AlikaOgorchukwu

was killed with his own crutch by a local man in #CivitanovaMarche for trivial reasons.

The omicide has been filmed by bystanders with no one intervening to stop the attacker.#BlackLivesMatter pic.twitter.com/8RDDZb1UCa

— Umut Çağrı Sarı (@umutcagrisari) July 30, 2022