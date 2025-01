Ιταλία: Αφησαν ελεύθερο τον ιρανό «έμπορο όπλων»

Ο ιρανοελβετός επιχειρηματίας Μοχάμεντ Αμπεντινί που κρατούνταν στην Ιταλία, βάσει διεθνούς εντάλματος σύλληψης για εμπόριο όπλων, θα επιστρέψει στο Ιράν μέσα στις επόμενες ώρες, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων των δικαστικών αρχών της χώρας, Mizan.

«Το πρόβλημα επιλύθηκε και οδήγησε στην απελευθέρωση και την επιστροφή του», έπειτα από «διαπραγματεύσεις» μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών του Ιράν και της Ιταλίας, μετέδωσε το Mizan.

Νωρίτερα, ο ιταλός υπουργός δικαιοσύνης Κάρλο Νόρντιο είχε ζητήσει από το εφετείο του Μιλάνου, να αφεθεί ελεύθερος ο Αμπεντινί, ο οποίος συνελήφθη στις 16 Δεκεμβρίου.

Ο Αμπεντινί είχε συλληφθεί βάσει εντάλματος των Ηνωμένων Πολιτειών, με την κατηγορία εμπορίου όπλων.

Οι ΗΠΑ κατηγορούν τον Αμπεντινί ότι παρέδωσε στον ιρανικό στρατό υπερσύγχρονη τεχνολογία πλοήγησης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, κατά παράβαση των αμερικανικών κυρώσεων. Η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιήθηκε για την επίθεση με δρόνους σε μια στρατιωτική βάση της Ιορδανίας, κοντά στα σύνορα με τη Συρία, όπου σκοτώθηκαν τρεις αμερικανοί στρατιώτες.

Σε ανακοίνωση του ιταλικού υπουργείου Δικαιοσύνης, υπογραμμίζεται ότι, «βάσει της συνθήκης που έχει υπογραφεί από την Ιταλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες για την έκδοση πολιτών, αυτή καθίσταται δυνατή μόνον όταν το αδίκημα για το οποίο κατηγορούνται, τιμωρείται από τους νόμους και των δυο χωρών. Κάτι το οποίο, στην συγκεκριμένη περίπτωση, δεν ισχύει».

Il ministro della Giustizia Nordio ha chiesto la revoca degli arresti per Abedini, l’ingegnere iraniano detenuto nel carcere di Opera su mandato degli Stati Uniti. “Nessun elemento a sostegno delle accuse, non ci sono le condizioni per l’estradizione” pic.twitter.com/3WYbmENqmQ

— Tg3 (@Tg3web) January 12, 2025