Ιστορική στιγμή για την ανθρωπότητα: Αυτή είναι η βαθύτερη εικόνα του Σύμπαντος

Την πρώτη έγχρωμη φωτογραφία του Σύμπαντος από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb που δείχνει ένα σμήνος γαλαξιών σε απόσταση 4 δισεκατομμυρίων ετών φωτός από τη Γη, έδωσε στη δημοσιότητα η NASA.

Τη φωτογραφία παρουσίασε τη Δευτέρα (ξημερώματα Τρίτης στην Ελλάδα) σε εκδήλωση στο Λευκό Οίκο, ο ίδιος ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και την Τρίτη σε συνέντευξη Τύπου (στις 17.30 ώρα Ελλάδας) η ΝASA θα δώσει στη δημοσιότητα συνολικά πέντε φωτογραφίες από διαφορετικές περιοχές και κοσμικά αντικείμενα του Σύμπαντος.

«Αυτές οι εικόνες θα υπενθυμίσουν στον κόσμο πως η Αμερική μπορεί να κάνει μεγάλα πράγματα και θα υπενθυμίσουν στα παιδιά μας ότι δεν υπάρχει τίποτα πέρα από τις δυνατότητές μας», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος, για να συμπληρώσει: «Μπορούμε να δούμε πράγματα που κανείς δεν έχει ξαναδεί και να πάμε σε μέρη που κανείς δεν έχει ξαναπάει».

Join me and Vice President Harris as we receive a briefing from NASA officials and preview the first images from the Webb Space Telescope – the highest-resolution images of the infrared universe ever captured. https://t.co/PbOIyIeXw9

Στη σχετική του ανάρτηση (δείτε τη κάτω) ο πρόεδρος Μπάιντεν έκανε λόγο για ιστορική στιγμή για την επιστήμη και την τεχνολογία. Για την αστρονομία και την εξερεύνηση του Διαστήματος.

The first image from the Webb Space Telescope represents a historic moment for science and technology. For astronomy and space exploration.

And for America and all humanity. pic.twitter.com/cI2UUQcQXj

— President Biden (@POTUS) July 11, 2022