Ιράν: Η κοπέλα που ξεγύμνωσε τους μουλάδες – Η διαμαρτυρία-σοκ σε πανεπιστήμιο της Τεχεράνης

Τον γύρο του Διαδικτύου –άρα και του κόσμου– έκαναν από το βράδυ του Σαββάτου οι εικόνες μιας κοπέλας να προχωρά ημίγυμνη σε ένα πανεπιστήμιο του Ιράν, σε αυτό που τα social media έσπευσαν να περιγράψουν ως μια γενναία διαμαρτυρία ενάντια στον αυστηρό ενδυματολογικό ισλαμικό κώδικα που έχει επιβάλει εδώ και δεκαετίες στις Ιρανές το θεοκρατικό καθεστώς των Αγιατολάδων.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζονται και άνδρες της ασφάλειας του φημισμένου πανεπιστημίου Αζάντ, στην Τεχεράνη, να συλλαμβάνουν την ανώνυμη γυναίκα.

Εκπρόσωπος του πανεπιστημίου ανέφερε πως «στο αστυνομικό τμήμα… αποδείχτηκε ότι η γυναίκα είχε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα», περιγράφοντας την κοπέλα ως πνευματικά ασταθές άτομο.

Όπως επεσήμανε το Reuters, χρήστες των social media επέμειναν πως η ενέργεια της γυναίκας ήταν μια σκόπιμη διαμαρτυρία.

Σύμφωνα με τον βρετανικό Guardian, το περιστατικό έλαβε χώρα αφού η κοπέλα βρέθηκε αντιμέτωπη με μέλη της Μπασίτζ, ενός βραχίονα πολιτοφυλακής των διαβόητων Φρουρών της Επανάστσης –πολιτοφύλακας φέρεται να της έσκισε τη μαντίλα και τα ρούχα καθώς θεωρήθηκαν προκλητικά.

Κατά το Reuters, η μοίρα αυτής της γυναίκας είναι άγνωστη. Ωστόσο η εφημερίδα Hamshahri ανέφερε στον ιστότοπό της, επικαλούμενη ανώνυμη πηγή, ότι η κοπέλα είχε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και επρόκειτο, πιθανότατα, να μεταφερθεί σε ψυχιατρική κλινική.

Σε κάθε περίπτωση, είτε επρόκειτο για την πράξη μιας κοπέλας με ψυχολογικά προβλήματα, είτε για μια γενναία πράξη αμφισβήτησης του καθεστώτος των μουλάδων, η εικόνα της είναι τόσο ισχυρή που ανέδειξε και πάλι τις εσωτερικές αντιφάσεις του σύγχρονου Ιράν, όπου οι γυναίκες είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας καθώς και το ότι πλέον οι νόμοι και οι κανόνες του Ισλάμ αμφισβητούνται.

Το Reuters υπενθύμισε ότι όλο και περισσότερες γυναίκες αψηφούν τις αρχές και πετούν τις μαντίλες τους, ιδίως μετά το κύμα των διαμαρτυριών που ακολούθησαν τον θάνατο, τον Σεπτέμβριο του 2022, της Μαχσά Αμινί, η οποία είχε χάσει τη ζωή της κατά τη διάρκεια σύλληψή της από την αστυνομία ηθικής του Ιράν, επειδή είχε παραβιάσει τους κανόνες για το χιτζάμπ.

Αργά το βράδυ του Σαββάτου, η Διεθνής Αμνηστία εξέδωσε ανακοίνωση ζητώντας από το καθεστώς του Ιράν την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση της κοπέλας, αναφέροντας ότι επρόκειτο για μια πράξη διαμαρτυρίας ενάντια στην καταπίεση και τη βία που υφίστανται οι γυναίκες λόγω του αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα που τους επιβάλλεται.

Iran’s authorities must immediately & unconditionally release the university student who was violently arrested on 2 Nov after she removed her clothes in protest against abusive enforcement of compulsory veiling by security officials at Tehran’s Islamic Azad University. 1/2 pic.twitter.com/lI1JXYsgtm

— Amnesty Iran (@AmnestyIran) November 2, 2024