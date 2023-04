ΗΠΑ: Τουλάχιστον πέντε νεκροί από πυρά ενόπλου σε τράπεζα στο Κεντάκι

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον έξι τραυματίστηκαν από πυρά ενόπλου σε ένα περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (τοπική ώρα) στο κέντρο της Λούιβιλ, της μεγαλύτερης πόλης στην αμερικανική Πολιτεία του Κεντάκι, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία, προσθέτοντας ότι ο δράστης έχει εξουδετερωθεί.

«Επιβεβαιώθηκε ότι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν» και «τουλάχιστον έξι άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο», συμπεριλαμβανομένου ενός αστυνομικού, δήλωσαν οι Αρχές. Δύο από τους τραυματίες αναφέρθηκε ότι βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση

Σύμφωνα με ενημέρωση της αστυνομίας που προηγήθηκε, το συμβάν συνέβη στο οικοδομικό τετράγωνο 300 του Ιστ Μέιν. Μάρτυρες ανέφεραν ότι το περιστατικό διαδραματίστηκε μέσα σε μια τράπεζα.

BREAKING: An active shooting is underway at and around the Old National Bank in downtown Louisville. Details:

– Authorities say this is another 'Mass casualty incident'. Multiple casualties confirmed.

– Officers heard yelling: “Active shooter at the bank” as he told traffic… pic.twitter.com/YRsVRzWcGq

— Brian Krassenstein (@krassenstein) April 10, 2023