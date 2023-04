ΗΠΑ: Στο δρόμο για το Ανώτατο Δικαστήριο η μάχη για το χάπι της άμβλωσης

Ενα νέο κεφάλαιο άνοιξε στον πόλεμο για ένα βασικό δικαίωμα των γυναικών στις ΗΠΑ, αυτή τη φορά με το χάπι της άμβλωσης.

Δικαστές σε δύο αμερικανικές πολιτείες έλαβαν αντιφατικές αποφάσεις για το χάπι της μιφεπριστόνης ανοίγοντας τον δρόμο για να φτάσει το ζήτημα στο Ανώτατο Δικαστήριο. Εκεί, την πλειοψηφία έχουν οι συντηρητικοί δικαστές, 6 προς 3, οι οποίοι τον Ιούνιο του 2022 αποφάσισαν να ανατρέψουν την ιστορική απόφαση του 1973 στην υπόθεση Ρόου εναντίον Γουέιντ, σοκάροντας τις ΗΠΑ και τη Δύση.

Οι πολιτείες μπορούν πλέον να ψηφίζουν τους δικούς τους νόμους περί αμβλώσεων. Μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, 24 πολιτείες έχουν απαγορεύσει ή βρίσκονται στη διαδικασία απαγόρευσης της πρόσβασης στις αμβλώσεις.

Το βράδυ της Παρασκευής ένας ομοσπονδιακός δικαστής στο Τέξας, ο Μάθιου Κατσμάρικ, διέταξε την πανεθνική απαγόρευση της μιφεπριστόνης, ενός από τα δύο φάρμακα που λαμβάνονται σε συνδυασμό για τον τερματισμό της εγκυμοσύνης. Το χάπι αυτό χρησιμοποιείται σε περισσότερες από τις μισές αμβλώσεις στις ΗΠΑ και έχει εγκριθεί από την αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) πριν από 22 χρόνια.

Η απόφαση του Κατσμάρικ, ενός συντηρητικού δικαστή που διορίστηκε επί Ντόναλντ Τραμπ, προκάλεσε την οργή των υποστηρικτών των αμβλώσεων. Η κυβέρνηση Μπάιντεν απάντησε αμέσως λέγοντας ότι θα προσβάλει την απόφαση σε ανώτερο ομοσπονδιακό δικαστήριο.

Ο δικαστής εξόργισε ακόμη περισσότερο όσους αγωνίζονται για τη διατήρηση της πρόσβασης στις αμβλώσεις, αναφερόμενος υποτιμητικά στις κλινικές που κάνουν την επέμβαση και λέγοντας ότι το φάρμακο χρησιμοποιείται για να «σκοτώσει ανθρώπους που δεν έχουν γεννηθεί».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Μέρικ Γκάρλαντ ζήτησε από εφετείο να αναστείλει την εφαρμογή της απόφασης του Τέξας μέχρι να διευθετηθεί το ζήτημα. Οποιαδήποτε ανατροπή της απόφασης του Κατσμάρικ θα οδηγήσει σε αντιπροσφυγές, πράγμα που σημαίνει ότι το Ανώτατο Δικαστήριο θα κληθεί να είναι ο τελικός κριτής.

Αντίθετα, δικαστής στη Δημοκρατική πολιτεία της Ουάσινγκτον αποφάσισε την Παρασκευή ότι η μιφεπριστόνη είναι «ασφαλής και νόμιμη» και ότι η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων πρέπει να διατηρήσει την πρόσβαση στο φάρμακο σε περισσότερες από 12 πολιτείες. Ο περιφερειακός δικαστής Τόμας Ράις, διορισμένος από τον Μπαράκ Ομπάμα, έλαβε την απόφαση σε μια υπόθεση που είχαν καταθέσει αρκετές πολιτείες όπου οι αμβλώσεις είναι νόμιμες.

Προς το παρόν, η μιφεπριστόνη παραμένει νόμιμη, δήλωσε η Αλέξις ΜακΓκίλ Τζόνσον, επικεφαλής της αμερικανικής οργάνωσης και κλινικής αμβλώσεων, Planned Parenthood. «Ολοι θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα πρόσβασης σε ασφαλή και αποτελεσματικά φάρμακα που έχουν εγκριθεί από την FDA. Η πρωτοφανής απόφαση ενός ομοσπονδιακού περιφερειακού δικαστηρίου στο Τέξας απειλεί αυτό το δικαίωμα», είπε.

Today, a federal district judge in Texas ruled that a prescription medication available for over 22 years, approved by the FDA, and used safely by millions of women should no longer be approved in the U.S.

Here's why this matters. And how my Administration is going to fight it.

— President Biden (@POTUS) April 8, 2023