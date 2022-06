ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο «ξαναχτυπά» – Περιορίζει την εξουσία Μπάιντεν να προστατέψει το περιβάλλον

Εξι ημέρες μετά την πολύκροτη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που ανοίγει τον δρόμο για απαγόρευση των αμβλώσεων σε πολλές Πολιτείες των ΗΠΑ, η συντηρητική πλειοψηφία των δικαστών που είχε ορίσει ο Ντόναλντ Τραμπ «χτύπησε» ξανά, βάζοντας αυτή τη φορά στο στόχαστρο την πράσινη πολιτική της χώρας, αποφασίζοντας πως ο Environmental Protection Agency (EPA), ο ανώτατος εποπτικός φορέας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για την προστασία του περιβάλλοντος, δεν έχει το δικαίωμα να επιβάλλει κλιματικά κριτήρια στα εργοστάσια παραγωγής ρεύματος.

Οργανώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος μιλούν για άλλη μία αρνητική εξέλιξη που θα γυρίσει πολύ πίσω τις ΗΠΑ και πλήττει άμεσα την προσπάθεια της κυβέρνησης Μπάιντεν να καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή, επιβάλλοντας τον περιορισμό των ρύπων. Ανοίγει, μάλιστα, παράθυρο στην αμφισβήτηση των ορίων δικαιοδοσίας ομοσπονδιακών φορέων για τον καθορισμό ορίων και κριτηρίων σε δεκάδες τομείς, χωρίς να υπάρχει η απόλυτη έγκριση από το Κογκρέσο.

The Supreme Court curbs the federal government’s ability to fight climate change. The decision is one of the most consequential cases for climate change and clean air in decades. https://t.co/O6yFj78GRs

— CNN (@CNN) June 30, 2022