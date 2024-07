ΗΠΑ: Ελεύθερη μετά από 43 χρόνια στη φυλακή για έναν φόνο που δεν έκανε

Μια γυναίκα που εξέτισε 43 χρόνια για έναν φόνο που δεν διέπραξε, αφέθηκε ελεύθερη στις ΗΠΑ μετά την ανατροπή της καταδίκης της.

Η Σάντρα Εμι ήταν 20 ετών όταν κρίθηκε ένοχη για τον θάνατο της Πατρίσια Τζέσκι, από το Μιζούρι, τον Νοέμβριο του 1980 και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη.

Δεν υπήρχαν στοιχεία που να τη συνέδεαν με το έγκλημα εκτός από μια ομολογία που έδωσε υπό βαριά καταστολή σε ψυχιατρείο, σύμφωνα με μια ανασκόπηση της υπόθεσής της, όπως ανέφερε το BBC.

Σήμερα, σε ηλικία πια 64 ετών, πιστεύεται ότι έχει εκτίσει άδικα τα περισσότερα χρόνια από κάθε κατάδικο στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τους εκπροσώπους της.

Η νομική της ομάδα είπε ότι είναι ευγνώμονες που επανενώθηκε επιτέλους με την οικογένειά της και ότι θα «συνεχίσουν να αγωνίζονται» για να αποκαταστήσουν το όνομά της.

Η υπόθεσή της εξακολουθεί να εξετάζεται.

Η αρχική απόφαση 118 σελίδων του δικαστή του περιφερειακού δικαστηρίου, Ράιαν Χόρσμαν, που ανέτρεπε την καταδίκη της, δημοσιεύθηκε στις 14 Ιουνίου.

This is Sandra “Sandy” Hemme.

Sandy has spent the past 42 years in prison, for a crime she clearly did not commit.

In fact, it was probably committed by a police officer in the department that framed her. pic.twitter.com/NefUKspe67

— Spike Cohen (@RealSpikeCohen) April 27, 2023