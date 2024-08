Ιντερσεξ, γροθιές και δάκρυα: η ΔΟΕ μπροστά στην τέλεια καταιγίδα

Θεωρητικά ήταν ένας απλός αγώνας μποξ. Η Ιταλίδα Αντζελα Καρίνι θα αντιμετώπιζε την Αλγερινή Ιμάνι Κελίφ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Ο αγώνας τελικά κράτησε 46 δευτερόλεπτα αλλά η συζήτηση γι’ αυτόν αναμένεται να κρατήσει μέρες, ίσως και εβδομάδες.

Ο λόγος δεν είναι άλλος από την Κελίφ, την ίντερσεξ πυγμάχο η συμμετοχή της οποίας στους Αγώνες είχε προκαλέσει συζήτηση πολύ πριν μπει στο ρινγκ την Πέμπτη. Και φυσικά, το γεγονός ότι η Καρίνι ουσιαστικά σταμάτησε τον αγώνα μετά από μόλις λίγα χτυπήματα από την Κελίφ και έβαλε τα κλάματα, έδωσε νέα διάσταση σε μια συζήτηση χρόνων γύρω από τη συμμετοχή ίντερσεξ και τρανς ατόμων σε μια σειρά αθλημάτων.

Η σημειολογία ήταν προφανής και ικανή να προκαλέσει σάλο: μια γυναίκα βάζει τα κλάματα επειδή δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ούτε λεπτό μια άλλη γυναίκα, που όμως φαινομενικά έχει κάποιου είδους βιολογικό πλεονέκτημα, ενώ στο παρελθόν έχει αποτύχει στα τεστ καταλληλότητας φύλου.

Η Κελίφ, λοιπόν, σύμφωνα με όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, είναι ίντερσεξ: έτσι ονομάζονται τα άτομα που γεννιούνται με διάφορες φυσικές παραλλαγές στα χαρακτηριστικά φύλου τους (χρωμοσώματα, γονάδες, ορμονικά προφίλ ή εσωτερική/εξωτερική ανατομία), οι οποίες δεν παραπέμπουν στον κλασικό ιατρικό ορισμό των αρσενικών και των θηλυκών σωμάτων.

Η ταυτότητα της φυσιολογίας της Κελίφ και η εξέλιξη του αγώνα της Πέμπτης, λοιπόν, έφεραν συζητήσεις, προβληματισμό, άτοπες ταυτίσεις ανάμεσα σε ίντερσεξ και τρανς άτομα, ακόμα και πολιτικές παρεμβάσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, που βρήκε την ευκαιρία να αναφερθεί στον αγώνα της συμπατριώτισσάς της πυγμάχου Αντζελα Καρίνι με την Ιμάνι Κελίφ.

«Ο αγώνας αυτός δεν έγινε επί ίσοις όροις, κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό» σχολίασε η Μελόνι. «Προσπαθώ εδώ και χρόνια να εξηγήσω ότι ορισμένες θέσεις, όταν φτάνουν στα άκρα, κινδυνεύουν να έχουν αρνητική επίπτωση, κυρίως σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των γυναικών» πρόσθεσε.

Αλλά και εκτός πολιτικής υπήρξαν αντιδράσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η συγγραφέας Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, που ανέβασε μία φωτογραφία από το τέλος του αγώνα και έγραψε: «Θα μπορούσε κάποια εικόνα να συνοψίσει καλύτερα το νέο μας κίνημα για τα δικαιώματα των ανδρών; Το χαμόγελο ενός αρσενικού που ξέρει ότι προστατεύεται από ένα μισογυνικό αθλητικό κατεστημένο που απολαμβάνει τη στενοχώρια μιας γυναίκας που μόλις γρονθοκοπήθηκε στο κεφάλι και της οποίας μια φιλοδοξία ζωής μόλις κατερρίφθη».

Could any picture sum up our new men’s rights movement better? The smirk of a male who’s knows he’s protected by a misogynist sporting establishment enjoying the distress of a woman he’s just punched in the head, and whose life’s ambition he’s just shattered. #Paris2024 pic.twitter.com/Q5SbKiksXQ

— J.K. Rowling (@jk_rowling) August 1, 2024