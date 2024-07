Ινδία: Φόβοι για εκατοντάδες νεκρούς από πλημμύρες και κατολισθήσεις

Τουλάχιστον 41 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν και εκατοντάδες καταπλακώθηκαν ή παρασύρθηκαν σε ποταμό, όταν κατολισθήσεις έπληξαν λόφους στην πολιτεία Κεράλα της Ινδίας.

Τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης δυσχεραίνει κατάρρευση γέφυρας στην περιοχή.

Η υπουργός Υγείας της πολιτειακής κυβέρνησης, Βίνα Τζορτζ, έκανε λόγο για τουλάχιστον 70 νεκρούς. Η εφημερίδα Indian Express ανέφερε πως εκφράζονται φόβοι ότι τουλάχιστον 70 κάτοικοι παρασύρθηκαν από τον ποταμό Τσαλιγιάρ.

Στην περιοχή αναμενόταν να συνεχιστούν οι βροχοπτώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, προειδοποίησαν μετεωρολόγοι.

Ο στρατός ανέπτυξε πάνω από 200 μέλη του για να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις έρευνας, διάσωσης και αρωγής, ανάμεσά τους μέλη του Μηχανικού για να στήσουν προσωρινή γέφυρα, καθώς καταστράφηκε σημαντική για την περιοχή γέφυρα.

«Εκατοντάδες άνθρωποι πιθανόν παγιδεύτηκαν», τόνισαν οι ένοπλες δυνάμεις.

Ο Ναρέντρα Μόντι ανέφερε μέσω X πως «σκέφτεται» τους πολίτες που έχασαν οικείους τους και «προσεύχεται» για αυτούς που τραυματίστηκαν.

— The Times Of India (@timesofindia) July 30, 2024

#WayanadLandslide | The death toll in #Kerala reaches 36

Ο ινδός πρωθυπουργούς διαβεβαίωσε ακόμη τον πολιτειακό πρωθυπουργό στην Κεράλα πως θα διατεθεί «κάθε δυνατή βοήθεια» από το κράτος.

Ο μουσώνας που εκδηλώνεται τη νότια Ασία από τον Ιούνιο ως τον Σεπτέμβριο προσφέρει ανακούφιση από τον καύσωνα, ενώ οι βροχές που τον συνοδεύουν, είναι απαραίτητες για να αναπληρώνονται τα αποθέματα νερού, όμως συχνά προκαλεί πλημμύρες και κατολισθήσεις, με εκτεταμένες ζημιές και πολλά θύματα.

Η ένταση του φαινομένου κλιμακώθηκε τα τελευταία χρόνια, γεγονός που ειδικοί αποδίδουν στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

#WATCH | Buildings suffer damage in the landslide and rain-affected Chooralmala area in Kerala’s Wayanad pic.twitter.com/YvBDbl9nhK

— ANI (@ANI) July 30, 2024