Γιατί η Τζένιφερ Λόπεζ ακυρώνει την περιοδεία στις ΗΠΑ;

Προς μεγάλη απογοήτευση των φαν της, η Τζένιφερ Λόπεζ ακυρώνει την περιοδεία της στις Ηνωμένες Πολιτείες, που θα ήταν η πρώτη μετά από πέντε χρόνια και είχε στόχο την προώθηση του νέου της σόλο άλμπουμ με τίτλο «This Is Me … Now».

«Η Τζένιφερ χρειάζεται χρόνο με τα παιδιά της και τους στενούς της φίλους», ανέφερε η ανακοίνωση της ματαίωσης των εμφανίσεων.

Η περιοδεία επρόκειτο να ξεκινήσει στις 26 Ιουνίου στο Ορλάντο της Φλόριντα και να ολοκληρωθεί στο Χιούστον στις 31 Αυγούστου. Όσοι είχαν αγοράσει εισιτήρια θα λάβουν βέβαια επιστροφή του αντιτίμου.

Στην ιστοσελίδα της, η Λόπεζ ζήτησε συγγνώμη από το κοινό της, δηλώνοντας πολύ στενοχωρημένη που το απογοήτευσε. «Να ξέρετε ότι δεν θα το έκανα αυτό αν δεν ένιωθα ότι ήταν απολύτως απαραίτητο. Υπόσχομαι να επανορθώσω… Σας αγαπώ όλους τόσο πολύ. Μέχρι την επόμενη φορά …», έγραψε η σταρ της Ποπ.

Το Variety έγραψε πως οι πωλήσεις εισιτηρίων για την καλοκαιρινή περιοδεία δεν πήγαν πολύ καλά και αυτός είναι πιθανώς ο κύριος λόγος της ακύρωσης.

Την περασμένη εβδομάδα, γράφει ο βρετανικός Guardian, η Λόπεζ ήταν και πάλι στο προσκήνιο, εξαιτίας αναφορών για προβλήματα στο γάμο της με τον Μπεν Αφλεκ. Το ζευγάρι εθεάθη αυτή την εβδομάδα στην τελετή αποφοίτησης της κόρης τους Βάιολετ.

Το «This Is Me … Now» κυκλοφόρησε στις αρχές του 2024, 20 χρόνια μετά το επιτυχημένο άλμπουμ της, «This Is Me … Then».

Στο πεδίο της υποκριτικής, η πιο πρόσφατη δουλειά της Λόπεζ είναι το Atlas -μια περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας του Netflix- που έλαβε πρόσφατα αρνητικές κριτικές με βαθμολογία 19% στο Rotten Tomatoes, αλλά έγινε επιτυχία στους θεατές, συγκεντρώνοντας 28,2 εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες ημέρες.

Στη συνέχεια, θα τη δούμε σε μια μουσική προσαρμογή του Kiss of the Spider Woman μαζί με τον Diego Luna και το αθλητικό δράμα Unstoppable, σε παραγωγή Μπεν Αφλεκ και Ματ Ντέιμον

