Η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για την τρομοκρατική επίθεση στο Τελ Αβίβ

Οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς, ανέλαβε την ευθύνη για την τυφλή τρομοκρατική επίθεση στο Τελ Αβίβ, κατά την οποία σκοτώθηκαν επτά άνθρωποι και 16 τραυματίστηκαν.

Η αιματηρή επίθεση σημειώθηκε την Τρίτη στη συνοικία Γιάφα, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η ιρανική πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ, με τις προειδοποιητικές σειρήνες να ηχούν και εκρήξεις να ακούγονται σε όλη τη χώρα.

New video shows the start of the terror attack against Israelis in Tel Aviv tonight.

8 people were murdered pic.twitter.com/3RW96Vu6en

