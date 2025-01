Η αστρολογία ανθεί χάρη στην τεχνολογία και τους νεότερους λάτρεις της

Ρωτάς μια εφαρμογή αστρολογίας αν πρέπει να εργαστείς πιο σκληρά και η απάντηση που σου δίνει το Co-Star είναι ότι «o Πλούτωνας σχηματίζει εξάγωνο με τον γενέθλιο Ουρανό στον Αιγόκερω»… Αν είστε σκληροπυρηνικοί λάτρεις της αστρολογίας θα καταλάβατε τι σημαίνει. Αν όχι, δεν πειράζει.

Ο Economist μας εξηγεί σε απλά αγγλικά (και εμείς το μεταφράζουμε για χάρη σας σε απλά ελληνικά) ότι η θέση του Πλούτωνα έναντι του Ουρανού θα μπορούσε να πυροδοτήσει τη δημιουργικότητα, να μειώσει την ανάγκη «συμμόρφωσης με τις παραδοσιακές εργασιακές προσδοκίες» και να απελευθερώσει μια «φυσική αίσθηση ατομικότητας, επανάστασης». Ωστόσο, η επίκληση της κίνησης των πλανητών για την απώλεια μιας προθεσμίας δεν θα ευχαριστούσε τον συντάκτη του βρετανικού περιοδικού. Ανάθεμά τα, τα ωροσκόπια (λέει και προσυπογράφουμε).

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Economist, όλο και περισσότεροι χρήστες παγκοσμίως στρέφονται στην αστρολογία για συμβουλές. Η αμερικανική εταιρεία Co-Star φέρεται να έχει περισσότερους από 30 εκατ. χρήστες, τους οποίους χρεώνει 2,99 δολάρια για πέντε ερωτήσεις. Η ινδική AstroTalk συνδέει εξ αποστάσεως περισσότερους από 40.000 αστρολόγους με 80 εκατ. πελάτες. Οι δαπάνες, δε, για προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με την αστρολογία προβλέπεται να αυξηθούν σε 22,8 δισ. δολάρια έως το 2031, από τα 12,8 δισ. δολάρια που ήταν το 2021, εκτιμά η εταιρεία συμβούλων Allied Market Research.

Περίπου το 70% των Αμερικανών πιστεύει «κάπως» ή «έντονα» στην αστρολογία, σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας ερευνών Harris Poll, το 2024. Ενας λόγος για αυτήν την έλξη είναι η παρακμή των οργανωμένων θρησκειών, η οποία έχει προκαλέσει την αναζήτηση νοήματος σε άλλους χώρους, από τα γυμναστήρια μέχρι την πολιτική. Μια άλλη εξήγηση που αναφέρεται συχνά είναι το άγχος της σύγχρονης ζωής: το 61% των Αμερικανών λέει ότι η αστρολογία προσφέρει παρηγοριά σε αβέβαιους καιρούς. Μάλιστα, το ενδιαφέρον αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19. Στο Google οι παγκόσμιες αναζητήσεις για τον όρο «αστρολογία» έφτασαν τον Δεκέμβριο του 2020 σε υψηλό δεκαετίας.

Οι νέοι, ιδιαίτερα, γοητεύονται από την αστρολογία. Περισσότερο από το 60% των χρηστών του InstaAstro, μιας ινδικής υπηρεσίας που συνδέει αστρολόγους με πελάτες, είναι της γενιάς Ζ, δηλαδή έχουν γεννηθεί μεταξύ 1996 και 2012. Και πολλοί χρησιμοποιούν την πλατφόρμα για να ζητήσουν συμβουλές για σχέσεις. Στην Κίνα οι νέοι προσελκύονται από το Cece, μια άλλη εφαρμογή, επίσης για παρόμοιους λόγους.

Οι εξελίξεις στην τεχνολογία τείνουν να αποδυναμώνουν την ψευδοεπιστήμη, αλλά στην περίπτωση της αστρολογίας έχουν επεκτείνει την εμβέλειά της, σημειώνει ο Economist. Στις αρχές του 20ού αιώνα η αστρολογία εξαπλώθηκε μέσα από τις στήλες των ωροσκοπίων στις εφημερίδες. Το διαδίκτυο και τα smartphones διεύρυναν το ενδιαφέρον για νέους χρήστες που παρακολουθούν τα αστέρια.

Και τώρα η Τεχνητή Νοημοσύνη κάνει την πρόσβαση στις προφητείες ακόμα πιο εύκολη. Ενώ κάποτε οι πελάτες χρειάζονταν να δουν προσωπικά έναν αστρολόγο για να ανακαλύψουν τις προοπτικές τους στον έρωτα και στη ζωή, σήμερα μπορούν απλώς να εισάγουν τα στοιχεία για την ώρα και τον τόπο γέννησής τους σε ψηφιακές εφαρμογές που προσφέρουν υπηρεσίες αστρολογίας.

Το KundliGPT, για παράδειγμα, παράγει απαντήσεις χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο, δηλαδή έναν τύπο αλγορίθμου Τεχνητής Νοημοσύνης που χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους βαθιάς μάθησης και έχει εκπαιδευτεί σε δεδομένα, μεταξύ των οποίων για τις πλανητικές θέσεις και αστρολογικό υλικό που προέρχεται από ιστοσελίδες και φόρουμ. Και το Co-Star, με τη χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης, συνδυάζει δεδομένα από το Διάστημα (που προέρχονται από τη NASA) με πληροφορίες από αστρολόγους για να δώσει εξατομικευμένες απαντήσεις στους χρήστες.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η αστρολογία μπορεί να φαίνονται παράξενοι σύντροφοι, αλλά υπάρχει μια σχέση χιλιετιών, υπογραμμίζει ο Economist. Με το βιβλίο του «A Scheme of Heaven. The History of Astrology and the Search for our Destiny in Data», ο Αλεξάντερ Μπόλτερ, επιστήμονας ανάλυσης δεδομένων, φωτίζει την εκπληκτική ιστορία της αστρολογίας από τη Βαβυλώνα έως τις μέρες μας και υποστηρίζει ότι η αρχαία μελέτη των αστεριών ήταν η πρώτη «μεγάλη επιχείρηση ανάλυσης δεδομένων» στον κόσμο.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη συνόλων δεδομένων των πλανητικών κινήσεων –και οδήγησαν στην παραγωγή ωροσκοπίων– έχουν επηρεάσει τα εργαλεία μεγάλων δεδομένων και μηχανικής μάθησης που παράγουν τις σημερινές αστρολογικές προβλέψεις, οι οποίες τροφοδοτούνται από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Και αυτός μπορεί να είναι ο απόλυτος κοσμικός κύκλος.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News