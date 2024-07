Η απόλυτη φρίκη: το ισοπεδωμένο από ρωσικά πυρά νοσοκομείο Παίδων στο Κίεβο

Τα παιδιά κάθονταν έκπληκτα, μέσα σε απόλυτη σιωπή· τα κορμάκια τους ήταν ακόμα συνδεδεμένα με ορούς έξω από το παιδικό νοσοκομείο Okhmatdyt στο κεντρικό Κίεβο, όπου στήθηκε ένα αυτοσχέδιο νοσηλευτήριο. Είχαν μόλις βγει από το σκοτεινό καταφύγιο του νοσοκομείου και τα μάτια τους δυσκολεύονταν να προσαρμοστούν στο φως.

Μια γυναίκα πέρασε βιαστικά, κρατώντας στα χέρια της ένα βρέφος, γεμάτο αίματα.

Μόλις μια ώρα νωρίτερα, η Okhmatdyt, το μεγαλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο της Ουκρανίας, γνωστό για τη θεραπεία του καρκίνου και ένα μέρος που πολλά από τα παιδιά αποκαλούσαν σπίτι τους επί μήνες, είχε γίνει στόχος ρωσικής πυραυλικής επίθεσης που σκότωσε τουλάχιστον τέσσερα άτομα και άφησε πολλούς τραυματίες. Τουλάχιστον 32 ακόμη σκοτώθηκαν σε χτυπήματα σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τον Guardian.

Η πτέρυγα χημειοθεραπείας του νοσοκομείου είναι διαλυμένη, καταστράφηκε από την έκρηξη που έστειλε θραύσματα στο κεντρικό κτίριο του νοσοκομείου, σπάζοντας τα παράθυρά του. Ενα από τα χειρουργεία, όπου τη στιγμή του χτυπήματος οι γιατροί χειρουργούσαν ένα παιδί, ισοπεδώθηκε.

Το φονικό χτύπημα της Ρωσίας, τη Δευτέρα 8 Ιουλίου, δεν ήταν το πρώτο του είδους. Περισσότερες από 1.700 υγειονομικές εγκαταστάσεις έχουν πληγεί από την έναρξη της εισβολής, σύμφωνα με την Διεθνή Επιτροπή Διάσωσης.

Ωστόσο, η βαρβαρότητα της επίθεσης είναι βέβαιο ότι θα στείλει κύματα σοκ στη Δύση και θα προκαλέσει νέες εξαγριωμένες εκκλήσεις από την Ουκρανία για ενίσχυση της αεράμυνάς της.

Εκατοντάδες διασώστες το απόγευμα της Δευτέρας εξακολουθούσαν να χτενίζουν τα συντρίμμια της πτέρυγας χημειοθεραπείας αναζητώντας ζωντανούς ή νεκρούς παγιδευμένους κάτω από τα ερείπια, καθώς εμφανίστηκαν οι πρώτες μαρτυρίες σοκ και φρίκης. Εξω από την είσοδο του νοσοκομείου, οι πολίτες σχημάτισαν μια ανθρώπινη αλυσίδα για να βοηθήσουν στην απομάκρυνση των υλικών, τούβλο τούβλο.

Η Μαρία Σολοσένκο, μια 21χρονη νοσοκόμα που βρισκόταν στην συγκεκριμένη πτέρυγα κατά τη διάρκεια του χτυπήματος, περιέγραψε πώς τα παιδιά -κάποια ηλικίας μόλις 18 μηνών που πάσχουν από νεφρικά προβλήματα- έπρεπε να βγουν βιαστικά από την αιμοκάθαρση και να απομακρυνθούν από τα παράθυρα του κτιρίου.

Η Σολοσένκο αφηγήθηκε πώς είδε μια άλλη νοσοκόμα, με ανοιχτό τραύμα στο κεφάλι και δεν μπορούσε να την αναγνωρίσει ανάμεσα στη σκόνη και το αίμα που σκέπαζαν το πρόσωπό της. Το χτύπημα προκάλεσε τις περισσότερες ζημιές στον τελευταίο όροφο του νοσοκομείου.

Το Okhmatdyt αποτελούσε, εδώ και πολύ καιρό, μια σανίδα σωτηρίας για τα πιο σοβαρά άρρωστα παιδιά της Ουκρανίας, με περίπλοκες ασθένειες. Καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, οι γιατροί του επιφορτίστηκαν επιπλέον με το δύσκολο έργο να σώσουν παιδιά που τραυματίστηκαν από ρωσικούς βομβαρδισμούς, ενώ παράλληλα φρόντιζαν εκείνα με προϋπάρχουσες παθήσεις, όπως γράφει ο Guardian.

Το χτύπημα της Δευτέρας έγινε σε μια στιγμή που το νοσοκομείο ήταν σε πλήρη λειτουργία, είπε η Τάνια Λαπσίνα, νοσοκόμα στο τμήμα τραυμάτων όπου η πρόσοψη διαρρήχθηκε από την έκρηξη. Φοβόταν για ένα παιδί που υποβαλλόταν σε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς όταν ο πύραυλος χτύπησε το κτίριο.

Η Λαπσίνα είπε ότι το προσωπικό του θαλάμου της κατάφερε να μεταφέρει όλα τα παιδιά στο καταφύγιο λίγα λεπτά πριν το χτύπημα.

«Ηταν το απόλυτο χάος. Τα παιδιά πανικοβλήθηκαν, έκλαιγαν στο καταφύγιο. Δεν υπάρχουν λόγια για αυτό που έγινε. Είναι απαίσιο. Ακόμα τρέμω».

Εικόνες από το εσωτερικό του νοσοκομείου, το οποίο νοσηλεύει 20.000 παιδιά ετησίως, έδειχναν ματωμένα παιδιά, κατεστραμμένες οροφές και κατεστραμμένες αίθουσες χειρουργείων.

Οι προσπάθειες διάσωσης στο νοσοκομείο παρεμποδίστηκαν από αρκετούς αντιαεροπορικούς συναγερμούς που ακολούθησαν και ανάγκαζαν τους διασώστες να αναζητούν καταφύγιο εν μέσω φόβων για μήπως επρόκειτο για μια από τις περιβόητες διπλές επιθέσεις της Ρωσίας.

«Θέλουν να μας χτυπήσουν καθώς σώζουμε τα παιδιά μας. Είναι βάρβαρο», είπε ένας εθελοντής, κρυμμένος στο καταφύγιο.

Αμέσως μετά, κυκλοφόρησε η είδηση ότι μια άλλη μονάδα μητρότητας στο Κίεβο καταστράφηκε μερικώς από πτώση συντριμμιών, σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους και τραυματίζοντας τρεις.

«Η Ρωσία επιτίθεται στους πιο ευάλωτους: Παιδιά με καρκίνο στο μεγαλύτερο παιδικό νοσοκομείο του Κιέβου, μαιευτήριο στο Κίεβο με νεογέννητα. Είναι ένας πόλεμος ενάντια στην ίδια τη ζωή», έγραψε ο Ουκρανός φιλόσοφος Βολοντίμιρ Γιερμολένκο σε μια ανάρτηση στο X, συνοψίζοντας τη διάθεση που επικρατεί στο Κίεβο.

Russia attacks the most vulnerable: children with cancer in Kyiv’s biggest children hospital; maternity house in Kyiv with newborns… It’s a Russian war against life itself

— Volodymyr Yermolenko (@yermolenko_v) July 8, 2024