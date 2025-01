Δημοκρατικές πολιτείες μήνυσαν τον Τραμπ για την αμερικανική ιθαγένεια

Δημοκρατικές πολιτείες και πόλεις, καθώς και πολίτες και οργανώσεις για τα πολιτικά δικαιώματα, κατέθεσαν τις πρώτες μηνύσεις που αμφισβητούν τα εκτελεστικά διατάγματα τα οποία υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα.

Ανάμεσα στις εντολές του προέδρου τις οποίες επιδιώκουν να αναιρέσουν, συμπεριλαμβάνεται αυτή που ανατρέπει το δίκαιο του εδάφους, δηλαδή την αυτόματη απόκτηση αμερικανικής ιθαγένειας όσων γεννιούνται στις ΗΠΑ, η οποία ισχύει για περισσότερο από έναν αιώνα.

Eνας συνασπισμός 22 πολιτειών υπό την ηγεσία των Δημοκρατικών μαζί με την Περιφέρεια της Κολούμπια (Ουάσινγκτον) και την πόλη του Σαν Φρανσίσκο, κατέθεσαν την Τρίτη αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βοστώνης, υποστηρίζοντας ότι το διάταγμα του Τραμπ αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του αμερικανικού Συντάγματος.

Είχαν προηγηθεί αντίστοιχες αγωγές από την Αμερικανική Ενωση για τις Πολιτικές Ελευθερίες (ACLU, η μεγαλύτερη ΜΚΟ για τα πολιτικά δικαιώματα στις ΗΠΑ), οργανώσεις για τα δικαιώματα των μεταναστών και μια μέλλουσα μητέρα, αμέσως μετά την υπογραφή του διατάγματος.

Oπως σημείωσε ο Guardian, αυτή θα είναι η πρώτη σημαντική δικαστική διαμάχη που αμφισβητεί τμήματα της ατζέντας του νέου προέδρου.

«Οι υπουργοί Δικαιοσύνης των πολιτειών έχουν προετοιμαστεί για παράνομες ενέργειες όπως αυτή, και η σημερινή μας αγωγή στέλνει ένα σαφές μήνυμα στην κυβέρνηση Τραμπ ότι θα υπερασπιστούμε τους κατοίκους μας και τα βασικά συνταγματικά τους δικαιώματα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Δικαιοσύνης του Νιου Τζέρσεϊ, Μάθιου Πλάτκιν.

Presidents can’t overrule the Constitution and centuries of precedent with a stroke of a pen.

I’m leading a coalition of 18 states in suing to stop Trump’s unlawful EO banning birthright citizenship.

When we say we will fight for the rule of law, we mean it. pic.twitter.com/arwPZ2IRS5

— Attorney General Matt Platkin (@NewJerseyOAG) January 21, 2025