Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος σε χριστουγεννιάτικη αγορά – Νεκροί και τραυματίες

Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος ατόμων σε χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου, στο κρατίδιο Σαξονία-Ανχαλτ της Γερμανίας, το βράδυ της Παρασκευής.

«Τουλάχιστον δύο νεκροί –ανάμεσά τους ένα παιδί» ήταν ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων αργά το ίδιο βράδυ, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό του κρατιδίου Ράινερ Εριχ Χάζελοφ.

Επισημαίνεται ωστόσο ότι, σύμφωνα με την BILD, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 11 και περίπου 80 οι τραυματίες. Η εφημερίδα ανέφερε πως ο αριθμός των θυμάτων δεν αποκλείεται να συνεχιστεί να αυξάνεται.

Εκπρόσωπος των τοπικών υπηρεσιών πρώτων βοηθειών δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως τραυματίστηκαν από «60 έως και 80 άνθρωποι» στο περιστατικό. Αρκετοί από τους τραυματίες είναι σε «σοβαρή κατάσταση», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τη στιγμή που τα διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα μετέδιδαν τους παραπάνω απολογισμούς οι γερμανικές Αρχές δεν είχαν επιβεβαιώσει τα στοιχεία αυτά.

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, ωστόσο, ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη. Πρόκειται για άνδρα 50 ετών, από τη Σαουδική Αραβία.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο MDR ότι το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άνδρας έπεσε κατευθείαν πάνω στο πλήθος στην αγορά, προς την κατεύθυνση του δημαρχείου.

Το τηλεοπτικό δίκτυο NTV έδειξε πολλά ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα να σπεύδουν στο σημείο, τραυματίες να μεταφέρονται κατεπειγόντως στα νοσοκομεία και διασώστες να εγκαθιστούν εξοπλισμό για να προσφέρουν πρώτες βοήθειες στα θύματα.

«Θεωρούμε ότι πρόκειται για επίθεση», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας εκπρόσωπος του περιφερειακού υπουργείου Εσωτερικών της Σαξονίας-Ανχαλτ.

Ακολουθεί το βίντεο από τη στιγμή που το όχημα πέφτει στο πλήθος –προσοχή, σκληρές εικόνες:

Islamist car-ramming terror attack against Christmas market in Magdeburg, Germany kills at least 11 people and wounds more than 60.

Το τηλεοπτικό δίκτυο NTV έδειξε πολλά ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα να βρίσκονται στο σημείο, τραυματίες να μεταφέρονται κατεπειγόντως στα νοσοκομεία και διασώστες να εγκαθιστούν εξοπλισμό για να προσφέρουν πρώτες βοήθειες στα θύματα.

«Θεωρούμε ότι πρόκειται για επίθεση», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια εκπρόσωπος του περιφερειακού υπουργείου Εσωτερικών της Σαξονίας-Ανχαλτ.

Στην περιοχή σπεύδουν ο καγκελάριος Ολαφ Σολτς και η ομοσπονδιακή υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ.

Πρώτες εικόνες από το σημείο αμέσως μετά την επίθεση:

BREAKING:

Dozens and dozens of bodies on the ground after an Islamist car-ramming terror attack against a Christmas market in Magdeburg, Germany tonight.

Children can be heard crying for their parents.

At least 11 killed and 60+ wounded according to initial reports. pic.twitter.com/Jy1Oyi1mI1

— Visegrád 24 (@visegrad24) December 20, 2024