Γάζα: Σκοτώθηκαν η αδελφή και άλλοι εννέα συγγενείς του Χανίγια

Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν τουλάχιστον 24 Παλαιστινίους σε τρεις αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποίησαν νωρίς το πρωί της Τρίτης στην Πόλη της Γάζας, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους της Χαμάς, ενώ άρματα μάχης προωθήθηκαν βαθύτερα στην πόλη της Ράφα, στο νότιο τμήμα του θύλακα.

Σε δύο από τις επιθέσεις επλήγησαν δύο σχολεία στην Πόλη της Γάζας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 14 άνθρωποι, έγινε γνωστό από ιατρικές πηγές.

Αλλο πλήγμα σε κατοικία στον καταυλισμό Σάτι (παραλιακά), έναν από τους οκτώ προσφυγικούς καταυλισμούς της Λωρίδας της Γάζας, στοίχισε τη ζωή σε άλλους 10.

Η κατοικία που επλήγη στο Σάτι ανήκε στην εκτεταμένη οικογένεια του πολιτικού αρχηγού της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, ο οποίος έχει την έδρα του στο Κατάρ. Σκοτώθηκαν μία από τις αδελφές του καθώς και άλλοι συγγενείς, έγινε γνωστό από μέλη της οικογένειας και ιατρικές πηγές.

At least 21 Palestinians were killed in Zionist attacks across the #Gaza Strip overnight, including two deadly strikes on Unrwa shelters in Gaza City.

Additionally, a strike on the Asmaa school in the Shati refugee camp killed ten people, reportedly including the sister and other… pic.twitter.com/pLWgVIDMQq

— Arabian Daily (@arabiandailys) June 25, 2024