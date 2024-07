Γαλλία: Βετεράνος του Αφγανιστάν σκότωσε τρία άτομα σε πάρτι γείτονα

Ενας πρώην στρατιωτικός, επίλεκτος σκοπευτής, άνοιξε πυρ το βράδυ του Σαββάτου σε ένα πάρτι γενεθλίων, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, ανακοίνωσαν οι γαλλικές αρχές.

Η αστυνομία προσπαθεί να καταλάβει «το πώς και το γιατί» αυτής της τραγωδίας που σημειώθηκε στο Βοζέλ, μια κοινότητα στα δυτικά του Βισί, κατά τη διάρκεια μιας οικογενειακής γιορτής για τα γενέθλια ενός 20χρονου.

Γύρω στις 9:30 το βράδυ, ένας γείτονας που δεν ήταν καλεσμένος στο πάρτι, εμφανίστηκε στο δρομάκι που συνδέει το σπίτι του με εκείνο της οικογένειας και άνοιξε πυρ, ανέφερε ο εισαγγελέας του Μουλέν, Ζερόκ Πικ.

Ο δράστης περπάτησε αρκετές εκατοντάδες μέτρα «πυροβολώντας από το σπίτι του προς εκείνο των γειτόνων του», διευκρίνισε η εισαγγελία.

Από τα πυρά σκοτώθηκαν ο 20χρονος εορτάζων, ο 53χρονος πατέρας του και ο 54χρονος νονός του ενώ άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, χωρίς όμως να κινδυνεύει η ζωή τους.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Μισέλ Μαριάν, ο δράστης είναι πρώην στρατιώτης που συμμετείχε σε πολέμους, όπως στο Αφγανιστάν, ως επίλεκτος σκοπευτής. «Φαίνεται ότι είχε πολλά όπλα στο σπίτι του», είπε στην τοπική εφημερίδα La Montagne.

