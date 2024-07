Εξουσία, διαφθορά και η κυρία του γάλλου προέδρου

Το ξαφνικό ειδύλλιo της Κάρλα Μπρούνι, πρώην σούπερ μόντελ που έγινε τραγουδίστρια, με τον γάλλο πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί ήταν η πιο «καυτή» είδηση το φθινόπωρο του 2007. Εγινε διεθνώς πρωτοσέλιδο και φάνηκε να θεραπεύει την συντετριμμένη καρδιά του προέδρου μετά το διαζύγιο από τη δεύτερη σύζυγό του. Σήμερα η Μπρούνι κατηγορείται για διαφθορά, σε ένα σκάνδαλο που ταλανίζει εδώ και χρόνια τον σύζυγό της.

Ο Αντριου Μπίλεν της είχε πάρει συνέντευξη πριν από τέσσερα χρόνια, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, και γράφει στους Times γι’ αυτή την πολύ «γαλλική» σαπουνόπερα.

Περιγράφει την Μπρούνι ως γοητευτική, φιλάρεσκη, αινιγματικά γαλλική αλλά και υπερβολικά ειλικρινή. Για παράδειγμα, παρ’ όλο που μιλούσε από το σπίτι του ζευγαριού στο Παρίσι, του διηγήθηκε υπό ποιες συνθήκες θα σκότωνε τον σύζυγό της και πώς.

Οταν όμως τη ρώτησε για τις κατηγορίες διαφθοράς που οδήγησαν στη δίωξη του Σαρκοζί για παράνομη χρηματοδότηση της εκστρατείας του το 2016 και εξακολουθούσαν να ρίχνουν σκιά πάνω από την πολιτική του καριέρα, εκείνη είχε απαντήσει: «Ολα αυτά θα φύγουν». Προφανώς έκανε λάθος.

«Υπήρξαν πολλοί ισχυρισμοί όταν σταμάτησε να είναι πρόεδρος», είχε πει η Μπρούνι. «Προσπάθησαν 13 φορές (να τον καταδικάσουν), αλλά όλα είναι ψέματα, απίστευτα ψέματα. Είμαι τόσο έκπληκτη που κράτησε τόσο αυτό. Επινόησαν τα πάντα και τελικά κέρδισαν τη μάχη, αλλά είμαστε πολύ πιο χαρούμενοι τώρα».

Οι καταγγελίες δεν εξαφανίστηκαν. Ο σύζυγός της καταδικάστηκε και παρ’ όλο που εξέτισε την ποινή φυλάκισης που του επιβλήθηκε στο σπίτι φορώντας ηλεκτρονικό βραχιόλι παρακολούθησης, η απειλή της πραγματικής φυλάκισης παραμένει. Αυτή την εβδομάδα η Μπρούνι κατηγορήθηκε για συμμετοχή σε εγκληματική συνωμοσία που είχε στοχο να «ξεπλύνει» μετρητά που φέρεται να έλαβε από τον Μουαμάρ Καντάφι, τον εκλιπόντα λίβυο δικτάτορα. Αν και αρνείται σταθερά την ενοχή της, τα αδικήματα, εάν αποδειχθούν, θα μπορούσαν να αποδειχθούν αρκετά σοβαρά ώστε να τη στείλουν στη φυλακή. Στο μεταξύ, η Μπρούνι, η οποία συνεργάζεται με τις αρχές, βρίσκεται υπό «δικαστική επιτήρηση» και της απαγορεύεται να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε εμπλέκεται στην υπόθεση.

Τα μόνα καλά νέα για την Μπρούνι είναι ότι δεν απαγορεύεται να μιλάει με τον 69χρονο σύζυγό της. Αυτό θα ήταν δύσκολο. Ενα από τα τραγούδια του δίσκου που έβγαλε το 2020 ονομαζόταν Les séparés («Οι Χωρισμένοι»). Σε αυτό περιέγραφε τον χωρισμό ως «βάσανο».

Το είχε γράψει, όπως αποκάλυψε, πριν από την πανδημία ως απάντηση σε μια απουσία του Σαρκοζί, για μόλις πέντε ημέρες. «Προφανώς δεν θα μπορούσα να ζήσω χωρίς αυτόν. Θα προτιμούσα να πεθάνω πριν από αυτόν», είχε πει η ίδια στους Times, αν και όταν του έδειξε τους στίχους κατά την επιστροφή του, εκείνος σχολίασε ότι ήταν «τραγικοί».

Το 2023, σε ένα βίντεο καμπάνιας για την υγεία, η Μπρούνι αποκάλυψε ότι το 2019 είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού και είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ακτινοθεραπεία και ορμονοθεραπεία. Ο καρκίνος διαγνώστηκε εγκαίρως, αλλά η ιδέα ότι θα μπορούσε να πεθάνει πριν από τον σύζυγό της, παρά τα 13 χρόνια που εκείνος την περνάει, τη συγκλόνισε, ιδιαίτερα ως μητέρα ενός εννιάχρονου κοριτσιού.

Η Μπρούνι είναι μια γενναία γυναίκα, γράφει ο αρθρογράφος των Times και πιθανότατα θα αντιμετωπίσει τις ταπεινωτικές προκλήσεις και τους ποινικούς κινδύνους με το σθένος της εμπειρίας της.

Είχε μια δύσκολη παιδική ηλικία. Σε ηλικία τριών ετών, μετακόμισε από την γενέτειρά της Ιταλία στη Γαλλία, αφού η πολύ πλούσια οικογένειά της πείστηκε ότι κινδύνευε να απαχθεί από τη μαφία ή τις Ερυθρές Ταξιαρχίες, μια πραγματική και «τρομακτική» απειλή, όπως την έχει χαρακτηρίσει η ίδια. Στην νέα χώρα της, τη μεγάλωσε η γαλλίδα γιαγιά της που ήταν παρούσα περισσότερο από τη μητέρα της, τη διάσημη πιανίστα Μαρίσα Μπορίνι, ή από τον πατέρα της, τον επιχειρηματία και συνθέτη Αλμπέρτο Τεντέσκι.

Τουλάχιστον, έτσι νόμιζε· ότι ο Τεντέσκι ήταν ο πατέρας της. Στο νεκροκρέβατό του, το 1996, την ενημέρωσε ότι ο βιολογικός της πατέρας ήταν στην πραγματικότητα ένας Βραζιλιάνος μεγιστάνας, ονόματι Μαουρίτσιο Ρέμερτ, ο οποίος είχε επί έξι χρόνια σχέση με τη μητέρα της. Η Μπρούνι έχει πει ότι ανακουφίστηκε από την αποκάλυψη και τελικά κατάλαβε γιατί η ψυχοσύνθεσή της ήταν «τόσο περίπλοκη και ανήσυχη» (ως έφηβη ήταν αγοραφοβική).

Αφού τελείωσε το σχολείο στην Ελβετία, σπούδασε Τέχνη και Αρχιτεκτονική στο Παρίσι, αλλά στα 19 της ξεκίνησε το μόντελινγκ. Ηταν το βασικό πρόσωπό στις αφίσες των τζιν της Guess και στις καμπάνιες των Karl Lagerfeld, Yves Saint Laurent και Versace. Πριν φύγει από τις πασαρέλες για να αφοσιωθεί στο μουσικό ταλέντο που είχε κληρονομήσει από τη μητέρα της, φέρεται να κέρδιζε 7,5 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Οι φίλοι της ήταν άπειροι. Σε ένα από τα τραγούδια της, το Une enfant (Ενα Παιδί), ισχυριζόταν ότι είχε 30 εραστές, αν και η ίδια είπε στους Times ότι ο αριθμός αυτός ήταν μόνο για τους στίχους. Μεταξύ εκείνων με τους οποίους είχε σχετιστεί ήταν ο Ερικ Κλάπτον και ο Μικ Τζάγκερ. Μάλιστα ο Κλάπτον φέρεται να είχε παρακαλέσει τον Τζάγκερ να μην του «την κλέψει». Ωστόσο, η Μπρούνι, στα 40 της, ήταν ακόμη ανύπαντρη όταν συνάντησε τον δις παντρεμένο Σαρκοζί.

Η γνωρίμία τους έγινε μέσω του φίλου του Σαρκοζί, τον διαφημιστή Ζακ Σεγκελά. Ο Σεγκελά είπε στη συγγραφέα του βιογραφικού βιβλίου The True Story of Carla and Nicolas (Η Αληθινή Ιστορία της Κάρλα και του Νικολά): «Είδα τη σύνδεση αμέσως, από τη στιγμή που συναντήθηκαν οι δυο τους. Ηταν σαν κεραυνός». Η Μπρούνι συνήθιζε να λέει ότι παρασύρθηκε από τη γοητεία και την εξυπνάδα του. «Εχει πέντε ή έξι μυαλά και είναι όλα λειτουργούν εξαιρετικά…»

Πολλοί ήταν εκείνοι που είπαν ότι η πλούσια σταρ λαχταρούσε αυτό που δεν είχε: τη δύναμη του να είσαι η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας. Η ίδια, όμως, είπε στους Times ότι ήταν ο άντρας που ερωτεύτηκε, όχι ο πρόεδρος. «Ηταν ένα διαφορετικό είδος ανθρώπου: Είχε εβραϊκό όνομα, δεν τελείωσε τα σωστά σχολεία, δεν ήταν προϊόν του κατεστημένου. Δεν είχε τίποτα και τα έκανε όλα μόνος του. Ετσι με γοήτευσε, αλλά δεν μου άρεσε πολύ η θέση του γιατί ένιωθα ότι ήταν γεμάτη βαρβαρότητα και βία».

Επίσης, ήταν το σεξ. «Ο σύζυγός μου και εγώ ήμασταν φτιαγμένοι από επιθυμία. Δεν θα αντέχαμε (μαζί) χωρίς την επιθυμία που έχουμε ο ένας για τον άλλον. Είναι πολύ παθιασμένος, πιο παθιασμένος από μένα. Δεν είναι άνθρωπος από τον Βορρά. Είναι από το Νότο και με ουγγρικό αίμα, που είναι το αίμα του Αττίλα», είχε πει η ίδια.

Στα περυσινά απομνημονεύματά του, που καλύπτουν τα πρώτα τους χρόνια μαζί (έχει δημοσιεύσει τρία και όλα έγιναν μπεστ σέλερ), ο έπαινος του Σαρκοζί για εκείνη είναι πιο προσεκτικός: Εγραψε ότι η Μπρούνι ήταν «μια παγκόσμια εικόνα γαλλικής κομψότητας και ευφυΐας». Εγραψε ότι ο ίδιος είχε αρνηθεί να πιει ένα ποτό με την Ανγκελα Μέρκελ σε σύνοδο κορυφής της G8 στη Νορμανδία, προκειμένου να συναντήσει την Μπρούνι, η οποία ήταν έγκυος στην κόρη τους, Τζούλια, στη σουίτα του ξενοδοχείου τους..

Ωστόσο, ο ίδιος αποτέλεσε το βασικό παράγοντα αλλαγής στη νέα του σύζυγο. Το 2007, ένα χρόνο πριν τον γάμο τους, η Μπρούνι είχε πει στη Madame Figaro ότι βαριόταν τη μονογαμία και λίγους μήνες αργότερα είπε σε άλλο περιοδικό ότι ο γάμος ήταν «παγίδα». Η ίδια παραδέχτηκε στους Times ότι «εκπλήσσεται κάθε μέρα» όχι μόνο που ο γάμος τους κράτησε τόσο πολύ, αλλά και που παρέμεναν τόσο κοντά. Εως σήμερα, παραμένει απόλυτα αφοσιωμένη στον «άνθρωπό της».

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι αυτή η αφοσίωση πρέπει να είναι αμοιβαία. «Του έχω πει ότι αν με απατήσει θα του κόψω το λαιμό». Γιατί να την απατήσει; «Δεν ξέρω, αλλά αν με απατήσει, θα του κόψω το λαιμό. Ξέρει αυτός», είπε.

Και αν τον απατούσε εκείνη; «Δεν τον έχω απατήσει ποτέ. Ισως δεν θα μου έκοβε τον λαιμό, αλλά εγώ θα του έκοβα τον λαιμό, διότι είμαι κατά του διαζυγίου».

Γενικά, στις δημοκρατίες δεν αρέσει να βλέπουν τους πρώην ηγέτες τους -ή τις συζύγους τους- να σύρονται ενώπιον των δικαστηρίων, αλλά ο Ανταμ Σέιτζ, ο ανταποκριτής των Times στο Παρίσι, δεν είναι σίγουρος για το πόσο θα στενοχωρηθούν οι Γάλλοι για τις ταλαιπωρίες του Σαρκοζί και της Μπρούνι. Πρώτον, δυσκολεύεται να φανταστεί κάποιον από τους δύο να μπαίνει στη φυλακή, εν μέρει επειδή είναι σπάνιο για ποινές κάτω των δύο ετών. Μια ποινή με αναστολή, πιστεύει, θα ήταν πολύ απίθανο να επηρεάσει την καριέρα της Μπρούνι.

«Ο σύζυγός της έχει ήδη δύο καταδίκες για διαφθορά και εξακολουθεί να θεωρείται ένας αξιότιμος πολιτικός της Κεντροδεξιάς», λέει. «Ετσι, εκείνη θα μπορεί να συνεχίσει να τραγουδά, να κάνει μόντελινγκ και γενικά να κάνει ό,τι της αρέσει. Η καταδίκη για διαφθορά στη Γαλλία είναι σαν να μεθάς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν είναι σπουδαίο επίτευγμα, αλλά όλοι αποδέχονται ότι συμβαίνει».

Στο βιβλίο του, του 2011, The Sarkozy Phenomenon (Το Φαινόμενο Σαρκοζί), ο συγγραφέας Νικ Χιούλετ σημείωσε ότι ο Σαρκοζί είχε εξαιρετικά στενές σχέσεις με στελέχη των ΜΜΕ, ιδιοκτήτες, δημοσιογράφους και επίσης αστέρια της τηλεόρασης και του κινηματογράφου: «Ο γάμος του με την Μπρουνι ενίσχυσε αυτούς τους δεσμούς και την εικόνα ενός σταρ», είπε

Ισως η ζωή του Σαρκοζί να μην διαφέρει πολύ από τα επεισόδια ενός φρικτού ριάλιτι, γράφουν οι Times. Σχεδόν μόλις εμφανίστηκε στη δημόσια ζωή, ο Σαρκοζί συγκρίθηκε, για τη φιλοδοξία του όσο και το ύψος του, με τον Ναπολέοντα, και η Μπρούνι είναι η Ζοζεφίνα του.

Αλλά μια τηλεοπτική σειρά για τη ζωή τους δεν έχει το ειδικό βάρος για να ανταγωνιστεί το The Crown. Πιθανότατα θα ήταν πιο κοντά σε γαλλική σαπουνόπερα με κακοποιούς στη Μασσαλία και μια πολιτική ελίτ της χώρας που βυθίζεται στο βούρκο. Ας ελπίσουμε, καταλήγουν οι Times, για το καλό του Σαρκοζί, ότι η επόμενη στροφή της πλοκής δεν θα είναι εκείνη στην οποία ο Νικολά δεν απατά τη Γαλλία, αλλά τη γυναίκα του.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News