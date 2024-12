Νέες κυρώσεις της ΕΕ στον ρωσικό «σκιώδη στόλο»

Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης συμφώνησαν την Τετάρτη στο 15ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, που περιλαμβάνει μέτρα κατά του αποκαλούμενου «σκιώδους στόλου» της Μόσχας, ο οποίος της επιτρέπει να εξάγει πετρέλαιο και φυσικό αέριο παρακάμπτοντας τις Δυτικές κυρώσεις.

Πρόκειται για γερασμένα και κακοδιατηρημένα δεξαμενόπλοια, ορισμένα από αυτά άνω των 20 ετών, τα οποία χρησιμοποιούν ασαφείς δομές ιδιοκτησίας και ασφάλισης προκειμένου η Μόσχα να «ξεφεύγει» από τον έλεγχο των Δυτικών.

Τα πλοία αυτά κινούνται με «σημαίες ευκαιρίας» από χώρες που διστάζουν να ακολουθήσουν τις Δυτικές κυρώσεις, όπως ο Παναμάς, η Λιβερία και οι Νήσοι Μάρσαλ.

Η κατάσταση των πλοίων αυτών είναι τόσο κακή που οι Βρυξέλλες ανησυχούν ότι θα μπορούσαν να προκαλέσουν ακόμη και περιβαλλοντική καταστροφή κοντά ή εντός των υδάτων των χωρών της ΕΕ.

Παρά τους προφανείς κινδύνους, η Μόσχα συνεχίζει να βασίζεται σε αυτά τα δεξαμενόπλοια για την εμπορία του αργού πετρελαίου της, μια βασική πηγή εσόδων για τη χρηματοδότηση της μεγάλης κλίμακας εισβολής της στην Ουκρανία και για τη διατήρηση της «πολεμικής οικονομίας», σύμφωνα με το Euronews.

Οι κυρώσεις που συμφωνήθηκαν από τις χώρες της ΕΕ στοχεύουν σε περίπου 50 πλοία του παραπάνω στόλου, κατά την ίδια πηγή.

Επισήμως, η ουγγρική προεδρία της ΕΕ ανέφερε στο Χ πως το νέο πακέτο κυρώσεων «προσθέτει περισσότερα πρόσωπα και οντότητες στον ήδη υπάρχοντα κατάλογο κυρώσεων και στοχεύει οντότητες στη Ρωσία, καθώς και σε τρίτες χώρες, που συμβάλλουν έμμεσα στη στρατιωτική και τεχνολογική ανάπτυξη της Ρωσίας μέσω της παράκαμψης των κυρώσεων. Παράλληλα, εγκρίθηκαν μέτρα που περιορίζουν τη δραστηριότητα των πλοίων τρίτων χωρών που υποστηρίζουν ενέργειες ή πολιτικές της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας».

Η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε τη συμφωνία των χωρών της ΕΕ για το 15ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, λέγοντας ότι η ΕΕ και οι εταίροι της στη G7 δεσμεύονται να διατηρήσουν την πίεση προς το Κρεμλίνο.

The EU and its G7 partners are committed to keeping a pressure on the Kremlin.

I welcome the agreement on our 15th package of sanctions, targeting in particular Russia’s shadow fleet. https://t.co/UVHeaHUGzv

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 11, 2024