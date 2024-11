Ευρωκοινοβούλιο: «Ναι» με ευρεία πλειοψηφία για τον Απόστολο Τζιτζικώστα στη θέση του Επιτρόπου Μεταφορών και Τουρισμού

Με ευρεία πλειοψηφία, 39 ψήφους – εννέα περισσότερες από την απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3- εγκριθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η υποψηφιότητα του Απόστολου Τζιτζικώστα για το χαρτοφυλάκιο των Βιώσιμων Μεταφορών και του Τουρισμού την επόμενη πενταετία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Ελληνας Επίτροπος πέρασε με επιτυχία την ακρόαση επιβεβαίωσης από τις αρμοδιες Επιτροπές Μεταφορών και Περιβάλλοντος παρά τις ασχήμιες από την ευρωβουλευτή Μαρία Ζαχαρία, της Πλεύσης Ελευθερίας που μοίραζε φυλλάδια διαμαρτυρίας για τα Τέμπη προκειμένου να καταψηφιστεί ο κ. Τζιτζικώστας! Η ευρωβουλευτής χρειάστηκε μάλιστα να οδηγηθεί εκτός της αίθουσας, καθώς αρνείτο πεισματικά να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του προεδρείου (δείτε κάτω το σχετικο βίντεο στην ανάρτηση της Ελένης Βαρβιτσιώτη στο Χ).

Greek MEP MarianZacharia ( Pleusi Eleftherias) was asked to leave the room as she was distributing a leaflet on the Tempi accident urging participants to vote against @tzitzikostas pic.twitter.com/CfBTmcHxWx

— Eleni Varvitsioti (@Elbarbie) November 4, 2024