Επιμένει ο Μπάιντεν: «Σκοπεύω να κερδίσω τις εκλογές»

Ο Τζο Μπάιντεν ξεκαθάρισε την Παρασκευή, λίγες ώρες μετά την κακή επίδοσή του στο debate που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ και τις εκκλήσεις να παραιτηθεί ώστε να δοθεί σε άλλον υποψήφιο η δυνατότητα να αντιμετωπίσει τον ρεπουμπλικανό μεγιστάνα, ότι η δική του πρόθεση είναι «να κερδίσει τις εκλογές» του Νοεμβρίου.

«Σκοπεύω να κερδίσω αυτές τις εκλογές», διεμήνυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε προεκλογική συγκέντρωση στο Ράλεϊ της Βόρειας Καρολίνας, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ.

«Ισως να μην περπατάω τόσο εύκολα όσο άλλοτε, να μην μιλάω με την ίδια ευχέρεια όσο πριν. Και ίσως να μην συζητώ τόσο καλά όσο παλιά», παραδέχτηκε ο Μπάιντεν, ενώ πρόσθεσε: «Εκείνο που ξέρω όμως είναι πώς να πω την αλήθεια».

Folks, I might not walk as easily or talk as smoothly as I used to.

I might not debate as well as I used to.

But what I do know is how to tell the truth.pic.twitter.com/ep5D0EhT5P

— Joe Biden (@JoeBiden) June 28, 2024