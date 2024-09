Ενα εκατομμύριο οι νεκροί και οι τραυματίες στην Ουκρανία

Καθώς από πολλές πλευρές που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στο Ουκρανικό συζητείται πλέον ανοιχτά και ως επείγον το ζήτημα της ειρήνης (αυτό μαρτυρούν η καινούργια, «ειρηνόφιλη» πολιτική Σολτς, η φερόμενη συγκατάθεση του Ζελένσκι για διαπραγματεύσεις, κ.ά.), πυκνώνουν και οι εκτιμήσεις για το κόστος του πολέμου σε ζωές. Τα νούμερα που δημοσιοποιούνται είναι τρομακτικά και ωθούν προς την κατεύθυνση της καταλλαγής με τον άλφα ή βήτα τρόπο και το συντομότερο δυνατόν.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, λοιπόν, έχει κοστίσει ένα εκατομμύριο θύματα, νεκρούς και τραυματίες. Η εκτίμηση αυτή είναι της αμερικανικής εφημερίδας Wall Street Journal και αφορά τη συνολική μέχρι στιγμής διάρκεια της σύγκρουσης. Ο υπολογισμός του πολεμικού κόστους σε ανθρώπινες ψυχές δεν είναι εύκολη υπόθεση, καθώς και οι δύο πλευρές, η Ουκρανία και η Ρωσία, δεν παρέχουν αξιόπιστα στοιχεία.

Η αμερικανική εφημερίδα, ωστόσο, είχε πρόσβαση σε εμπιστευτική λίστα της κυβέρνησης του Κιέβου, χρονολογούμενη στην αρχή του 2024, η οποία αναφέρει 80.000 ουκρανούς στρατιώτες ως νεκρούς και 400.000 ως τραυματίες. Ο απολογισμός αυτός είναι πολύ μεγαλύτερος από εκείνον που παρουσίασε τον περασμένο Φεβρουάριο ο ίδιος ο Ζελένσκι, αναφέροντας μόνο 31.000 πεσόντες, χωρίς καμία πληροφορία για τον αριθμό των τραυματιών.

Είχαν προηγηθεί και οι εκτιμήσεις της Ελα Μπιμπιάβα, της διευθύντρια της Ουκρανικής Ακαδημίας Επιστημών, η οποία είχε πει ότι είχαν σκοτωθεί στα μέτωπα 100.000 Ουκρανοί. Οσον αφορά τις απώλειες των Ρώσων, η εκτίμηση της WSJ βασίστηκε στους υπολογισμούς των Δυτικών μυστικών υπηρεσιών: 200.000 νεκροί και 400.000 τραυματίες. Αυτός ο αριθμός είναι κοντά στις εκτιμήσεις της κυβέρνησης του Κιέβου περί 635.000 νεκρών και τραυματιών, σχολίασε η Αλεσάντρα Μούλια για λογαριασμό της Corriere della Sera.

Τον περασμένο Ιούλιο ο βρετανικός Economist είχε δημοσιεύσει τη δική του εκτίμηση περί απωλειών, βασισμένη σε έγγραφα του αμερικανικού Πενταγώνου. Είχε γράψει ότι οι ρωσικές απώλειες ίσως ανέρχονται σε 728.000 στρατιωτικούς, είτε πεσόντες είτε τραυματισμένους είτε αιχμαλωτισμένους. Αυτές οι τόσο υψηλές απώλειες είχαν αποδοθεί στην κακή εκπαίδευση των Ρώσων και στη διεύρυνση του πολεμικού μετώπου στη ρωσική επαρχία Κουρσκ.

Ο πόλεμος, λοιπόν, επηρέασε τη δημογραφία της Ουκρανίας και της Ρωσίας, χωρών που και πριν πολεμήσουν μεταξύ τους πάλευαν με την πληθυσμιακή παρακμή, σχολίασε ο βούλγαρος πολιτικός επιστήμων Ιβάν Κράστεφ, δικτυωμένος σε Δυτικούς θεσμικούς οργανισμούς, think tank και media (European Council on Foreign Relations, Council of the International Institute for Strategic Studies, Foreign Policy, The New York Times, κ.ά.): «Η δημογραφία είναι προτεραιότητα για τον Πούτιν, αφού θέλει να χρησιμοποιήσει την Ουκρανία και τον λαό της για να εδραιώσει τον σλαβικό πυρήνα της Ρωσίας».

«Η Ρωσία απέκτησε 2,4 εκατ. νέους πολίτες με την προσάρτηση της Κριμαίας, όπως και άλλους με την προσάρτηση του Ντονμπάς», σχολίασε και η Μούλια, «όμως έχασε τουλάχιστον 200.000, χωρίς να υπολογίζονται οι 600.000 Ρώσοι που εγκατέλειψαν τη χώρα από την έναρξη της ‘‘ειδικής επιχείρησης’’. Αυτοί οι τελευταίοι είναι νέοι με οικονομική δυνατότητα, που έφυγαν στο εξωτερικό για να ξεκινήσουν μια νέα ζωή.

»Οι απώλειες, ωστόσο, είναι πολύ πιο επιζήμιες για την Ουκρανία, ο πληθυσμός της οποίας είναι το ¼ του πληθυσμού της Ρωσίας. Με την εισβολή της Ρωσίας και την απώλεια κάποιων επαρχιών της, η Ουκρανία έχασε τουλάχιστον 10 εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτοί είτε βρίσκονται στα κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη είτε ζουν πλέον στο εξωτερικό. Ο σημερινός πληθυσμός στην ελεγχόμενη από την κυβέρνηση του Κιέβου Ουκρανία έχει πέσει κάτω από τα 27 εκατομμύρια».

Ο Κράστεφ συμπλήρωσε τη δημοσιογράφο: «Πόσους ανθρώπους μπορείς να χάσεις σε έναν πόλεμο προτού χάσεις το μέλλον σου;»

