Ζελένσκι στον ΟΗΕ: Βρισκόμαστε πιο κοντά στο τέλος του πολέμου

Οι «αποφασιστικές» ενέργειες των ΗΠΑ θα μπορούσαν να τερματίσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία το επόμενο έτος, είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αφού δήλωσε στο ABC News ότι η χώρα του βρίσκεται «πιο κοντά στο τέλος του πολέμου».

«Τώρα, στο τέλος του πολέμου, έχουμε μια πραγματική ευκαιρία να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ της Ουκρανίας και των ΗΠΑ», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Telegram, αφού συναντήθηκε με δικομματική αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου.

«Η αποφασιστική δράση τώρα μπορεί να επισπεύσει το τέλος της ρωσικής επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας το επόμενο έτος», πρόσθεσε.

Στη συνέντευξή του στο ABC News, ο ουκρανός πρόεδρος προέτρεψε την Ουάσινγκτον και άλλους εταίρους του Κιέβου να συνεχίσουν να το στηρίζουν. Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους έχουν προσφέρει πολλά δισεκατομμύρια δολάρια στην Ουκρανία – σε οικονομική, ανθρωπιστική και στρατιωτική βοήθεια— ενώ παράλληλα έχουν επιβάλει πολλούς γύρους κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας.

«Πιστεύω ότι βρισκόμαστε πιο κοντά στην ειρήνη από όσο πιστεύουμε», εκτίμησε ο Ζελένσκι. «Βρισκόμαστε πιο κοντά στο τέλος του πολέμου».

Ο ουκρανός πρόεδρος επεσήμανε στη συνέντευξή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ότι η Ουκρανία μπορεί να πιέσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν «να τερματίσει τον πόλεμο», μόνο αν βρίσκεται «σε ισχυρή θέση».

Μέχρι στιγμής ο Ζελένσκι δεν έχει αποκαλύψει λεπτομέρειες για το «σχέδιο νίκης» που έχει καταρτίσει και το οποίο αναμένεται να παρουσιάσει τις επόμενες ημέρες στον Τζο Μπάιντεν.

Το σχέδιο αυτό πρόκειται εξάλλου να χρησιμεύσει ως «γέφυρα» προς τη δεύτερη διάσκεψη για την ειρήνη στην Ουκρανία, η οποία σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί αργότερα φέτος, με το Κίεβο να σκοπεύει να καλέσει και τη Ρωσία να συμμετάσχει.

Ο προσωπάρχης του Ζελένσκι, Αντρίι Γέρμακ, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ότι το «σχέδιο νίκης» περιλαμβάνει την επίσπευση της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, κάτι που η Μόσχα έχει τονίσει ότι δεν θα ανεχθεί.

Ο Πούτιν έχει επισημάνει ότι ειρηνευτικές συνομιλίες μπορούν να ξεκινήσουν αφού το Κίεβο εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες του να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και αφού δεχθεί να παραχωρήσει στη Ρωσία επαρχίες στο νότιο και το ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας.

Η Ρωσία ελέγχει περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις αυτή την περίοδο προελαύνουν στα ανατολικά θέτοντας υπό τον έλεγχό τους πολλούς οικισμούς, με απώτερο στόχο να καταλάβουν το σύνολο της περιοχής του Ντονμπάς.

Σε μια προσπάθεια να ανακτήσει την πρωτοβουλία στο πεδίο της μάχης, η Ουκρανία εξαπέλυσε στις 6 Αυγούστου επίθεση στη δυτική ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, θέτοντας υπό τον έλεγχό της δεκάδες χωριά.

Ο Ζελένσκι είπε στο ABC News ότι η επιχείρηση στο Κουρσκ αποκάλυψε την αδυναμία του Πούτιν, αν και ο ρωσικός στρατός συνεχίζει την προέλασή του στο Ντονμπάς.

«Φοβάται πάρα πολύ», εκτίμησε. «Γιατί; Διότι οι άνθρωποι είδαν ότι δεν μπορεί να υπερασπιστεί όλα τα εδάφη».

Οι ρωσικές δυνάμεις άρχισαν να επιτίθενται στην πόλη Βούχλενταρ στην ανατολική Ουκρανία, ένα προπύργιο που αντιστεκόταν στη ρωσική επίθεση από την αρχή του πολέμου το 2022, σύμφωνα με ρώσους μπλόγκερ που ασχολούνται με τον πόλεμο και κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Ρωσικές μονάδες εισήλθαν στο Βούχλενταρ –η έφοδος στην πόλη ξεκίνησε», έγραψε ο Γιούρι Ποντολιάκα, ουκρανικής καταγωγής φιλορώσος μπλόγκερ που γράφει για τον πόλεμο.

Πολλοί φιλορώσοι μπλόγκερ, που γράφουν για τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου, επιβεβαίωσαν την επίθεση.

Ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η πόλη στην περιοχή του Ντονέτσκ, που κάποιοι χαρακτηρίζουν οχυρό λόγω της αντίστασής της στη ρωσική επίθεση, περικυκλώθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις και ότι διεξάγονταν μάχες στα ανατολικά του οικισμού.

⚡️This is what 🇺🇦Vuhledar looked like this morning. The Russians are destroying the city pic.twitter.com/SGAXeKnqpC

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αυθεντικότητα των οποίων δεν έχει διασταυρωθεί, δείχνουν μια πόλη να δέχεται σφοδρά πυρά από δυνάμεις του πυροβολικού.

Οι ρωσικές δυνάμεις στην ανατολική Ουκρανία προήλασαν με τον ταχύτερο ρυθμό των δύο τελευταίων ετών τον Αύγουστο, σύμφωνα με ευρέως διαθέσιμους χάρτες, παρόλο που η ρωσική εισβολή στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ είχε στόχο να αναγκάσει τη Μόσχα να εκτρέψει αλλού στρατεύματα.

Το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία κατέβαλε προσπάθειες για να καταλάβει ουκρανικές θέσεις κοντά στην Παβλίβκα και το Βούχλενταρ, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν υπήρχε άμεσα σχόλιο από το ρωσικό υπουργείο Αμυνας.

🇷🇺🇺🇦RUSSIA ADVANCING SWIFTLY IN EASTERN UKRAINE

Russian forces have begun storming the eastern Ukrainian town of Vuhledar, a stronghold that has resisted attack since the beginning of the war.

Russian state media said the town in the Donetsk region was caught in a pincer… pic.twitter.com/ilAtyFrjnp

