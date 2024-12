Εκλεισε και το τελευταίο νοσοκομείο στη βόρεια Γάζα

Το τελευταίο μεγάλο νοσοκομείο, το Kamal Adwan, που λειτουργούσε στη βόρεια Γάζα εκκενώθηκε από τον ισραηλινό στρατό, ενώ αναφέρεται πως δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγματα στην περιοχή.

Το ιατρικό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένου του διευθυντή του νοσοκομείου, συνελήφθη όπως δήλωναν το Σάββατο παλαιστινιακές πηγές.

Σύμφωνα με το BBC, ο διευθυντής του νοσοκομείου, δρ Χουσάμ Αμπού Σαφίγια, ήταν από τους πρώτους που ανέφεραν ότι περίπου 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές με στόχο την ευρύτερη περιοχή του νοσοκομείου.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανάφεραν ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε επειδή το νοσοκομείο ήταν «προπύργιο των τρομοκρατών της Χαμάς».

⭕Operational activity began in the area of the Kamal Adwan Hospital in the last few hours following intelligence regarding the presence of terrorist infrastructure and operatives carrying out terrorist activities.

IDF troops are conducting targeted operations in the area while… pic.twitter.com/1EQF9qukqT

— Israel Defense Forces (@IDF) December 27, 2024