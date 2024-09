Εφυγε από τη ζωή η σπουδαία ηθοποιός Μάγκι Σμιθ

Μια από τις σημαντικότερες ηθοποιούς του βρετανικού θεάτρου και του σινεμά, μια από τις λίγες ερμηνεύτριες με το αμερικανικό «Triple Crown» της υποκριτικής —Οσκαρ, Emmy και βραβείο Tony— έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 89 ετών. Η Μάγκι Σμιθ, με μια καριέρα 60 ετών, με απίστευτες ερμηνείες και ρόλους και ιδιαίτερα αγαπητή και στις νεότερες γενιές μέσα από τη συμμετοχή της στην κινηματογραφική σειρά του «Χάρι Πότερ» και στη σειρά «Downton Abbey», δεν είναι πια εδώ.

Την είδηση έκανε γνωστή την οικογένειά της. «Με μεγάλη θλίψη πρέπει να ανακοινώσουμε τον θάνατο της Μάγκι Σμιθ», αναφέρεται σε δήλωση των γιων της.

«Εφυγε ειρηνικά από τη ζωή, στο νοσοκομείο, νωρίς το πρωί της Παρασκευής 27 Σεπτεμβρίου», προστίθεται στην ανακοίνωση και επισημαίνεται πως στο πλευρό της βρίσκονταν μέχρι το τέλος η οικογένεια και φίλοι της.

Dame Maggie Smith has sadly passed away at age 89 💔 Beloved Downton Abbey & Harry Potter star, Oscar-winner and British icon. We are sending all our love to Maggie’s friends and family ❤️ #mtvceleb pic.twitter.com/ZieMRYwejn

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς καριέρας της που διέτρεξε επτά δεκαετίες, η βρετανίδα ηθοποιός είχε βραβευτεί με το Οσκαρ α’ γυναικείου ρόλου για την ταινία «Η δεύτερη νιότη της Τζιν Μπρόντι» (1969), καθώς και με το Οσκαρ α’ γυναικείου ρόλου για την ταινία «Καλιφόρνια Χοτέλ» (1978). Ηταν επίσης υποψήφια για Οσκαρ β’ γυναικείου ρόλου για την ταινία «Δωμάτιο με θέα» (1985).

Συνολικά μέτρησε δύο Οσκαρ, πέντε BAFTA, τέσσερα βραβεία Emmy, τρεις Χρυσές Σφαίρες και ένα βραβείο Tony (το αντίστοιχο Οσκαρ για το αμερικανικό θέατρο).

Το 1990, τιμήθηκε από τη βασίλισσα Ελισάβετ Β’, λαμβάνοντας τον τίτλο της Ντέιμ.

We’re saddened to hear that actor Dame Maggie Smith, best known for the Harry Potter films and Downton Abbey, has died at the age of 89.

Dame Maggie was a legend of British stage and screen, winning five BAFTAs as well as a BAFTA Special Award and BAFTA Fellowship during her… pic.twitter.com/YxQs4GAdCp

— BAFTA (@BAFTA) September 27, 2024