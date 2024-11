Εφιάλτης στο Ορλαντο τη νύχτα του Halloween: Τουλάχιστον δύο νεκροί σε νέο μακελειό

Ο εφιάλτης της οπλοκατοχής και της τυφλής βίας επέστρεψε στις ΗΠΑ, κατά τραγική ειρωνεία στην πιο «θρίλερ» αλλά και χαρούμενη βραδιά του χρόνου, αυτή του Halloween: δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς σε κεντρική συνοικία του Ορλάντο της Φλόριντα, εν μέσω εορτασμών μεταμφιεσμένων, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία, προσθέτοντας ότι ένας έφηβος συνελήφθη ως ύποπτος.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Περιφερειακό Ιατρικό Κέντρο του Ορλάντο και η κατάστασή τους είναι σταθερή, σύμφωνα με την αστυνομία.

Αρχικά, η αστυνομία ανταποκρίθηκε σε αναφορές για πυροβολισμούς στην Κεντρική Λεωφόρο και τη Λεωφόρο Οραντζ. Λίγα λεπτά αργότερα, αστυνομικοί έγιναν μάρτυρες ενός δεύτερου τέτοιου περιστατικού νότια της οδού Ουάσιγκτον στη Λεωφόρο Οραντζ, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

