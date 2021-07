Εconomist: Απειλή αποσταθεροποίησης τα υποβρύχια των Γερμανών στον Ερντογάν

Στην αλλαγή των στρατιωτικών συσχετισμών που επιδιώκει η Τουρκία του Ταγίπ Ερντογάν με την απόκτηση των έξι γερμανικών υποβρυχίων τύπου 214 (σ.σ. στις αρχές του νέου έτους δρομολογείται η ένταξη του πρώτου, του Piri Reis, στον τουρκικό Στόλο), αλλά και στην επιμονή του Βερολίνου να ολοκληρώσει την παράδοσή τους, παρά τις διαμαρτυρίες της Αθήνας, αλλά και άλλων εταίρων στην ΕΕ, αναφέρεται άρθρο του Εconomist.

Υπό τον τίτλο «Τα γερμανικά υποβρύχια δίνουν προβάδισμα στην Τουρκία έναντι της Ελλάδας», ο Εconomist σημειώνει μεταξύ άλλων ότι η παράδοση των έξι 214 στην Τουρκία συνιστά μεγαλύτερη απειλή και παράγοντα αποσταθεροποίησης για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, από το πιθανό επιχειρησιακό όφελος που μπορεί να επιφέρει για το ΝΑΤΟ.

Τέσσερα ίδιου τύπου υποβρύχια διαθέτει και η Ελλάδα, τα οποία μάλιστα είχαν και καθοριστικό ρόλο στην τελευταία αντιπαράθεση επί του πεδίου με τους Τούρκους, στην ελληνοτουρκική κρίση του περασμένου καλοκαιριού.

Κατά τη διάρκεια της κρίσης του 2020, οι Τούρκοι επιδόθηκαν σε απεγνωσμένες προσπάθειες να εντοπίσουν τα ελληνικά υποβρύχια, είτε με δικά τους (εδώ), είτε με κατασκοπευτικά αεροσκάφη και ανθυποβρυχιακά ελικόπτερα.

Τα τέσσερα υποβρύχια κλάσης «Παπανικολής» είναι τα πιο σύγχρονα συμβατικά υποβρύχια στον κόσμο και τα καλύτερα που διαθέτει ναυτική δύναμη στο ΝΑΤΟ. Στο πλαίσιο μάλιστα του προγράμματος εκσυγχρονισμού Neptune-II, τα «Ωκεανός» και «Πιπίνος» απέκτησαν νέα συστήματα πλοήγησης, μείωσης θορύβου, καθώς και νέο σόναρ και ραντάρ, ενώ φέρουν το οπλικό σύστημα ISUS, τορπίλες και κατευθυνόμενα βλήματα Sub Harpoon.

Η Τουρκία από την πλευρά της, διαθέτει τρεις κλάσης υποβρυχίων (Αλτάϊ, Πρεβέζε και Γκουρ) κατασκευής ’70-’80-’90 και με την απόκτηση των έξι γερμανικών τύπου 214 φιλοδοξεί να πάρει το «πάνω χέρι» στον υποβρυχιακό πόλεμο. Παράλληλα έχει ανακοινώσει ένα επίσης φιλόδοξο πρόγραμμα ναυπήγησης -στις δικές της εγκαταστάσεις- υποβρυχίων εκτοπίσματος 3.000 τόνων μετά το 2030, με ικανότητα να μεταφέρουν βλήματα Cruise που θα μπορούν να πλήξουν στόχους ξηράς σε αποστάσεις έως και 1.000 χλμ.

Ετσι το προβάδισμα που διατηρούσε σχεδόν επί 15ετία το Πολεμικό μας Ναυτικό με τα τέσσερα υποβρύχια τύπου 214 κλάσης «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ» αναμένεται σταδιακά να χαθεί.

Η πρώτη απάντηση της Αθήνας, ήρθε με την απόκτηση (η παραλαβή τους αναμένεται εντός του 2021) τεσσάρων υπερσύγχρονων αμερικανικών ελικοπτέρων Romeo (MH-60R) -γνωστότερα και ως «φονιάδες των υποβρυχίων».

Τα νέα αποκτήματα του ΠΝ θεωρούνται κορυφαία στο είδος τους, καθώς είναι εξοπλισμένα με συστήματα ανθυποβρυχιακού, ηλεκτρονικού πολέμου και πολέμου επιφανείας. Εξοπλισμένα με εκτοξευτή ηχοσημαντήρων (sonobuoy) και με βυθιζόμενο σόναρ χαμηλής συχνότητας για ανθυποβρυχιακές αποστολές, έχουν επίσης τη δυνατότητα να καταστρέψουν εχθρικά πλοία σε απόσταση έως και 100 ναυτικών μιλίων (1.852 μέτρων).

Χρόνος βέβαια για να διατηρηθεί το στρατιωτικό ισοζύγιο υπάρχει ακόμη και όπως είπε ο ίδιος ο υπουργός Αμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, πέρα από την προσθήκη των Romero, «στην εγκεκριμένη Δομή Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων 2020-2034, προβλέπεται η σταδιακή αντικατάσταση των υποβρυχίων τ. 209».

Στο πλαίσιο αυτό, διαβεβαίωσε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, έχουν αναληφθεί οι προβλεπόμενες ενέργειες από τη νομοθεσία και τον Εθνικό Αμυντικό Σχεδιασμό, για την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών καθορισμού επιχειρησιακών απαιτήσεων προκειμένου το εξοπλιστικό πρόγραμμα πρόσκτησης κατάλληλων μονάδων να συμπεριληφθεί στον υπό εκπόνηση Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών (ΜΠΑΕ).

Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της ελληνικής πλευράς να μη δοθούν τα γερμανικά υποβρύχια στον Ερντογάν, το Βερολίνο κωφεύει και στην επιμονή αυτή των Γερμανών ακριβώς να ολοκληρώσουν την παράδοσή τους, αναφέρεται το δημοσίευμα του Economist.

