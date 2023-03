Δυτική Οχθη: Νέα επίθεση εποίκων εναντίον παλαιστινιακού χωριού

Ισραηλινοί έποικοι και Παλαιστίνιοι συγκρούστηκαν ξανά το βράδυ της Δευτέρας κοντά στο χωριό Χαουάρα στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη.

Είναι εκεί όπου την προηγούμενη εβδομάδα, εκατοντάδες έποικοι που ζητούσαν εκδίκηση για τον φόνο δύο Ισραηλινών, προχώρησαν σε πογκρόμ εναντίον των Παλαιστινίων.

Το χωριό αυτό έχει αναχθεί τον τελευταίο καιρό σε επίκεντρο των συγκρούσεων μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, καθώς εδώ και μήνες οξύνεται η ένταση στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ο στρατός του Ισραήλ και η αστυνομία συνόρων διέλυσαν «έναν αριθμό βίαιων ταραχοποιών», όπως τους χαρακτήρισαν, στη Χαουάρα.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μια ομάδα μαυροφορεμένων νεαρών να επιτίθενται στο αυτοκίνητο ενός Παλαιστίνιου, ο οδηγός του οποίου κατάφερε τελικά να ξεφύγει.

Watch: an Israeli settler attacks a Palestinian family sitting in their car with a hammer tonight in #Huwara #westbank pic.twitter.com/LcogPHwKmm

— Oren Ziv (@OrenZiv_) March 6, 2023