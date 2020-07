Διαβουλεύσεις ως την τελευταία στιγμή στις Βρυξέλλες: Μητσοτάκης με Μέρκελ, Μακρόν και τους τρεις του Νότου

Η τέταρτη ημέρα της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ ήταν να ξεκινήσει στις 5 μ.μ. –αλλά πήρε αναβολή για άλλες δύο ώρες, ενδεικτικό των ζυμώσεων μεταξύ των ηγετών σε μια προσπάθεια να βρεθεί η χρυσή τομή.

Προτού λοιπόν μαζευτούν και οι 27 στην κεντρική αίθουσα, –τόσες μέρες είχε να διαρκέσει Σύνοδος από την εποχή που συζητούσαν τη Συνθήκη της Νίκαιας το 2001– οι διαβουλεύσεις σε μικρότερες ομάδες ήταν πολλές και χαρακτηριστικές των ισορροπιών μέσα σε μια διχασμένη για το χρήμα και το πολυσυζητημένο Ταμείο Ανάκαμψης Ενωση.

Σε μια από αυτές τις συσκέψεις συμμετείχε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με την Ανγκελα Μέρκελ, τον Εμανουέλ Μακρόν, τον Πέδρο Σάντεθ, τον Αντόνιο Κόστα και τον Τζουζέπε Κόντε. Είναι προφανές ότι η ομάδα Γερμανίας, Γαλλίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας, Ιταλίας και Ελλάδας έχει σηματοποιηθεί. Σε μήνυμά του στο Twitter, ο Πρωθυπουργός ζήτησε να παραμείνει η ΕΕ φιλόδοξη και να κλείσει τη συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης των πληττόμενων από τον κορονοϊό ευρωπαϊκών οικονομικών.

In yet another meeting, this time with Angela Merkel, @EmmanuelMacron, @GiuseppeConteIT, @sanchezcastejon and @antoniocostapm. Europe must remain ambitious. Let’s get a deal done tonight. #EUCO pic.twitter.com/YwzgYolOPE

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 20, 2020