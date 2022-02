Μπάιντεν: Γεμάτο μίσος για τους ΛΟΑΤΚΙ μαθητές νομοσχέδιο στη Φλόριντα

Η Φλόριντα ετοιμάζεται να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο που θα απαγορεύει τη συζήτηση για τον σεξουαλικό προσανατολισμό στα σχολεία, το οποίο έχει τη στήριξη των Ρεπουμπλικανών βουλευτών και του κυβερνήτη Ρον ΝτεΣάντις.

Οι ακτιβιστές το έχουν βαφτίσει «το νομοσχέδιο “μην λες τη λέξη γκέι”» και ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι ενθαρρύνει το μίσος κατά των μαθητών ΛΟΑΤΚΙ.

Οι επικριτές του νομοσχεδίου προειδοποιούν επίσης ότι θα στιγματίσει τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ.

Οι υπέρμαχοί του απαντούν ότι θα προστατέψει τα δικαιώματα των γονέων.

Η πρόταση νόμου κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία της πολιτείας, όπου την πλειοψηφία διαθέτουν οι Ρεπουμπλικανοί.

Ο αμερικανός πρόεδρος απευθύνθηκε στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα μέσω του Twitter, όπου έγραψε: «Θέλω κάθε μέλος της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας – ιδίως τα παιδιά που θα επηρεαστούν από αυτό το γεμάτο μίσος νομοσχέδιο- να ξέρουν ότι σας αγαπούν και σας αποδέχονται όπως είστε. Σας στηρίζω και η κυβέρνησή μου θα συνεχίσει να μάχεται για την προστασία και την ασφάλεια που σας αξίζουν».

I want every member of the LGBTQI+ community — especially the kids who will be impacted by this hateful bill — to know that you are loved and accepted just as you are. I have your back, and my Administration will continue to fight for the protections and safety you deserve. https://t.co/OcAIMeVpHL

— President Biden (@POTUS) February 8, 2022